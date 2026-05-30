El vencimiento de los 25 años abre el debate sobre el millón que León pierde de la ORA cada año

Cada anualidad, a León se le escapan cerca de un millón de euros de los parquímetros de la ORA. El agujero lo facilita la fórmula con la que el Ayuntamiento de la capital leonesa formalizó hace 25 años la creación del servicio de aparcamiento regulado. El socio privado, Empark, se lleva el 43% de los beneficios, lo que en el pasado ejercicio le reportó 603.166,9 euros, mientras que la constitución como sociedad mixta obliga a tener que pagar el 25% por el impuesto de sociedades, que derivó a Hacienda 443.896,75 euros en 2025. Pero la concesión vence en junio del próximo año, después de una propina adicional de 213 días naturales por los efectos del covid en la prestación. Con este horizonte, UPL se adelanta para forzar al equipo de gobierno del PSOE o, en su defecto, sume la mayoría con el PP para que, con tiempo suficiente, se inicien «los trámites de modo inmediato» para lograr la municipalización.

La iniciativa toma forma de moción. En el documento, los leonesistas insisten en que «la gestión pública directa constituye la fórmula más beneficiosa para los intereses generales de la ciudad de León». Con esta filosofía, el acuerdo propuesto, frente a las reticencias mostradas por PSOE y PP en los últimos años, aboga por canalizar la municipalización por medio del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv). Este ente, 100% municipal, sólo tendría que «modificar su objeto social con la idea de que pueda gestionar todos los aparcamientos de la ciudad, tanto en superficie como subterráneos», como se cita en el planteamiento de UPL.

La adecuación serviría para que, «a la finalización de la concesión, toda la gestión de la ORA», en junio de 2027, pasará al Ilruv. El instituto municipal asumiría además el resto de «aparcamientos subterráneos, como los de la explanada de los Pendones Leoneses, de Ordoño II, de los hospitales, de la plaza Mayor, de San Marcelo y del campo de fútbol, «en cuanto ello sea posible», conforme a sus plazos concesionales, para «integrarlos dentro de la política municipal de movilidad y estacionamiento».

El Ilruv gestionaría todos estos servicios, «conservando el organigrama de gestión actualmente existente con subrogación de la totalidad de los empleados que forman parte de la gestión de la ORA», tras «garantizar los derechos laborales», como se recoge en la moción.

El cambio haría que, sobre las cifras de 2025, el Ayuntamiento de León obtuviera unos beneficios limpios de 1.775.587 euros, en lugar de tener que quedarse sólo con los 799.546,82 euros que ingresará al final tras restar el impuesto de sociedades y repartir con el socio privado, cuyo «beneficio empresarial no revierte directamente en las arcas municipales ni, en consecuencia, en el conjunto de los ciudadanos leoneses», como citan los leonesistas. «La gestión directa permite no solo una mejor planificación estratégica del servicio, sino también que los beneficios generados reviertan directamente en el propio Ayuntamiento, lo que redundaría en beneficio de todos los leoneses», defienden desde UPL, que insiste en que esta nueva fórmula «permitiría una coordinación integral de la política de movilidad urbana, estacionamiento y rotación de vehículos, facilitando una mayor capacidad de control sobre tarifas, mantenimiento, inversiones y condiciones de explotación».