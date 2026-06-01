El cielo se convierte en una tómbola: el tiempo da un giro inesperado esta semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano climatológico arranca en España con un panorama meteorológico que rompe todos los esquemas. Mientras el sur peninsular continúa registrando valores térmicos muy superiores a los habituales, León y el norte de España experimentan un cambio drástico que convertirá los próximos días en una auténtica lotería atmosférica. Los expertos anticipan una semana de contrastes donde la estabilidad brillará por su ausencia.

Este lunes marca el comienzo de una jornada caracterizada por la inestabilidad atmosférica en la provincia, con cielos que alternarán entre despejados y nubosos según avancen las horas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados en algunos puntos, consolidando un ambiente todavía cálido que poco tiene que ver con lo que se aproxima en el horizonte meteorológico.

Meteored España y la Agencia Estatal de Meteorología coinciden en sus análisis: las masas de aire atlánticas más frescas están a punto de irrumpir con fuerza, provocando un descenso térmico generalizado que afectará especialmente a la mitad norte peninsular. Samuel Biener, meteorólogo de referencia, explica que el paso de varios frentes y vaguadas favorecerá precipitaciones y tormentas en diferentes comunidades autónomas.

Pronóstico detallado para este lunes

Durante las primeras horas del día, predominarán los cielos despejados o con nubes altas, creando un ambiente soleado que invitará a las actividades al aire libre. Sin embargo, conforme avance la tarde, la nubosidad de evolución crecerá de manera notable, especialmente en las áreas montañosas de la Cordillera Cantábrica, donde el cielo podría cubrirse de forma puntual.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero incremento en determinados municipios. Por capitales y localidades principales, León registrará valores entre 12 y 30 grados centígrados; Astorga oscilará entre 13 y 30 grados; Ponferrada alcanzará los 31 grados tras una mínima de 14; y Villablino se moverá entre 10 y 29 grados.

El viento soplará flojo con predominio de componente norte o nordeste, aunque tenderá a girar hacia el oeste y noroeste a lo largo de la jornada, presentando algunos intervalos de intensidad moderada que podrían levantar polvo en zonas secas.

Evolución semanal: del calor a las tormentas

Tras algunos chubascos aislados previstos para este lunes en el Pirineo y otras zonas montañosas, el martes un frente atlántico dejará precipitaciones significativas en el norte peninsular, con especial incidencia en Galicia, la cornisa cantábrica, Navarra y los Pirineos. Las tormentas podrían intensificarse notablemente en el noroeste de Cataluña, según los modelos de predicción.

El miércoles ofrecerá un respiro temporal, configurándose como una jornada relativamente más estable, aunque persistirán lluvias dispersas en el este y norte de la península. No obstante, esta tregua será breve, ya que entre el jueves y el viernes se espera un nuevo aumento considerable de la actividad tormentosa.

Los chubascos afectarán a amplias zonas del norte y este de España durante estos dos días, con especial incidencia en el Pirineo, Cataluña, comarcas interiores de Castellón y Teruel, norte de Alicante y sur de Valencia. Según el modelo de referencia meteorológico, en estas horas podrían registrarse las tormentas más intensas de toda la semana, con posibilidad de granizo y rachas de viento fuertes.

Descenso térmico generalizado con excepciones

Las temperaturas tenderán a descender de manera progresiva a lo largo de los próximos días, normalizándose especialmente en el norte peninsular, donde los valores volverán a cifras más habituales tras el episodio de calor récord registrado en los últimos días de mayo. Este descenso será particularmente notable en zonas como León, donde se podrían perder hasta 10 grados en las máximas.

Sin embargo, el ambiente seguirá siendo cálido en el sur de España y en puntos del interior este, con registros todavía por encima de la media para esta época del año. Ciudades como Sevilla y Málaga podrían alcanzar los 35 grados centígrados incluso el jueves, jornada que se anticipa como la de calor más moderado debido a la entrada de aire atlántico.

En contraste, en la mayoría de las capitales del norte peninsular, las temperaturas máximas se quedarán cerca o incluso por debajo de los 20 grados centígrados, creando una diferencia térmica de más de 15 grados entre el norte y el sur del país.

Previsión para el fin de semana

De cara al sábado y domingo, una nueva vaguada favorecerá la aparición de precipitaciones en Galicia y tormentas en áreas montañosas del norte y este peninsular. En las Islas Canarias, por su parte, se esperan algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve debido a la persistencia de los vientos alisios característicos de esta época.

La situación meteorológica durante la primera mitad del día será favorable para actividades al aire libre, especialmente durante las mañanas, aunque la nubosidad vespertina en zonas de montaña podría introducir cambios locales significativos en el cielo y obligar a modificar planes en exteriores.

Contexto climático del inicio de junio

Este contraste térmico entre el centro-sur y el norte de España marca el arranque del verano climatológico, que comienza oficialmente el 1 de junio según los criterios meteorológicos. La situación actual refleja la variabilidad típica de las estaciones de transición, aunque con una intensidad poco habitual que ha sorprendido incluso a los expertos.

Los modelos de predicción a medio plazo sugieren que esta inestabilidad podría prolongarse durante la primera quincena de junio, con alternancia entre episodios cálidos y frescos que dificultarán establecer una tendencia clara para las próximas semanas en la provincia leonesa y el conjunto del norte peninsular.