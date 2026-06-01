Tarde de atasco ferroviario en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las incidencias del tren nunca viene solas a León; empieza el asunto con una alerta y termina por detener convoyes sin tasa. A media tarde ya había una lista colgada de trenes afectados por problemas en enclavamientos, una galerna después de lo que parecía una subida leve de marea en la señalización de las vías en Vilecha. El Alvia entre Gijón y Madrid estaba en León detenido con un retraso de 25 minutos sobre el horario esencial. El Madrid-Ponferrada se tuvo que refugiar en palencia, con otros 25 minutos a la espalda. La lista añadió más elementos. Poco antes de las siete de la tarde se detectó ausencia de mando y comprobación desde el CTC sobre el enclavamiento entre Vilecha y la bifurcación del Cerrato (Palencia) en ancho estándar. De tal forma que la circulación se realizaba con rebase de señales y con afectación a los trenes de larga distancia y alta velocidad con retrasos medios de más de veinte minutos. Poco antes de las siete y media, se suspendió la circulación por desvíos más dispuesto en las bifurcación Las Barreras. Se activó la solicitud de personal presencial de circulación en diversos enclaves para retomar la circulación de forma local.