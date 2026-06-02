Más de 2.000 estudiantes encaran a partir de hoy el filtro de la PAU en León

Un total de 2.049 estudiantes procedentes de los centros docentes de la capital de forma mayoritaria se enfrentan desde hoy hasta el jueves a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la tradicional selectividad cuyo nombre mutó a Ebau (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) en la versión intermedia, con el mismo fin en cualquier caso: establecer un filtro para realizar el corte que delimita quiénes pueden acceder a la carrera universitaria que desean y quiénes optan por salidas alternativas.

Del total de alumnos inscritos, 1.834 se presentarán a la Fase General de la PAU —1.409 en León y 425 en Ponferrada—, de carácter obligatorio para el alumnado de Bachillerato que desee acceder a estudios universitarios oficiales de grado.

Por su parte, 1.783 —1.362 en León y 421 en Ponferrada— concurrirán a la Fase Específica, de carácter voluntario, destinada a mejorar la calificación de acceso o para estudiantes procedentes de Formación Profesional que quieran optar a titulaciones universitarias.

El acceso a las aulas y la presentación inicial marcan la apertura de la jornada. Lengua Castellana y Literatura son las materias que abren el programa, que continuará con Filosofía. Cada prueba tierne una duración de 90 minutos y entre examen y examen, se concede una pausa de media hora.

Para el programa de la tarde de hoy queda Química en el caso de los estudiantes de Ciencias o Geografía y Diseño en el caso de los que han decidido alinearse con las Humanidades. Los programas de actividades ya han sido explicados a los estudiantes en sus centros.

Mañana miércoles es el turno de Inglés e Historia de España como principales asuntos de la mañana. La sesión vespertina incluye Biología o Física para los estudiantes de Ciencias y la Historia del Arte o la Tecnología para los que eligen otros opciones.

El jueves se cierra la cita con los exámenes con los clásicos de las Matemáticas y el Latín o las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. En el caso de que exista incompatibilidad entre materias, la última franja horaria reservada permite resolver el problema.

Si los resultados no son los esperados, hay una convocatoria extraordinaria que está prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Desde la página web de la Universidad de León, Julio Abad, vicerrector de Actividad Académica, trasladó en las últimas horas «un mensaje de tranquilidad y confianza» para los alumnos que se enfrentan a la PAU y ha puesto en valor la coordinación existente entre todos los servicios implicados, que «garantizará el correcto desarrollo de las pruebas tanto en León como en Ponferrada». En cualquier caso, la ULE dispone de sus propiso mecanismos para solventar los problemas.

NADA DE COPIAR

La seguridad de la prueba estará garantizada en cuanto al correcto desarrollo. Habrá medidas contra la Inteligencia Artificial y contra los sistemas ilegales. Las cuatro universidades públicas han mantenido reuniones conjuntas para velar «por la equidad y la igualdad de oportunidades».

La Universidad de León asegura que tiene mecanismos «preparados» para garantizar ese trato justo y hacer frente a este tipo de situaciones a las que, han asegurado, «se han adaptado con instrumental y personal de seguridad».

En cuanto al modelo de examen, se mantienen las características del curso pasado, «menos optatividad y carácter más competencial» después de que este año hayan descartado adaptarse a las recomendaciones de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (Crue) al entender que era mejor dejar «descansar a alumno y profesorado» sometidos ya «a muchos cambios.