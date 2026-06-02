Una veintena de concesionarios estimulan el comercio del automóvil en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vehículos cien por cien eléctricos suponen un doce por ciento de las ventas de automóviles nuevos en la provincia de León, frente al 14 por ciento de la media nacional, mientras que «el híbrido enchufable cada vez está tirando más del mercado» en un sector que «empieza a despegar en cifras tras la pandemia» y que prevé cerrar el año con 1,2 millones el parque automovilístico en España, aunque «todavía no es el volumen deseado».

En el caso de la provincia de León, se sitúa como la tercera provincia con el parque automovilístico más antiguo de España, que «año tras año se va envejeciendo», por lo que la Asociación de Concesionarios Oficiales de León solicitó a la Junta de Castilla y León «ayudas para poder hacer que ese parque sea cada vez más joven». Unas ayudas que «todavía no llegan» y ante la que la asociación confió en que se pongan en marcha con la composición del nuevo Gobierno autonómico para que «el comprador pueda tener un coche más seguro y más eficiente ecológicamente».

Así lo detalló hoy el presidente de Acole, Roberto Rodríguez, durante la presentación de la décima edición del Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital leonesa y reunirá a más 400 vehículos de 18 concesionarios diferentes. La cita convertirá al Palacio de Congresos de León durante cuatro días en «el concesionario más grande de España» y este año contará en su inauguración con la presencia de la Faconauto, Marta Blázquez, lo que supondrá «el espaldarazo final para que la Feria sea un referente a nivel nacional».

En este sentido, el presidente del Círculo Empresarial Leonés, Julio César Álvarez, recordó que la feria nació «en un momento difícil para el sector», en pandemia, cuando Acole decidió asociarse y confiar en el CEL para «trabajar por el bienestar de la industria del automóvil en León». Para Julio César Álvarez, el Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel «es un ejemplo" a seguir.