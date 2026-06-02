Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para la implantación del Grado en Medicina en la Universidad de León contempla que «su impartición inicial se desarrolle íntegramente en el Campus de Vegazana», en la capital leonesa, aunque la institución académica «insistirá en la posibilidad de que en un futuro se modifique la memoria para poder extenderlo al Campus de Ponferrada».

Así lo informó ayer la rectora de la ULE, Nuria González, quien quiso dejar claro que el proyecto del Grado en Medicina «es de Universidad y de territorio» y está apoyado «en las fortalezas de los dos campus y en la capacidad del conjunto de la provincial».

Por este motivo, puntualizó que «las decisiones sobre la implantación de titulaciones en las universidades «responde a factores académicos, técnicos y normativos», de forma que «los diferentes informes realizados por el panel de expertos condicionaron la obtención del informe favorable a que la impartición inicial del grado se desarrolle íntegramente en León».

No obstante, «uno de los informes contempla la posibilidad de avanzar en el futuro hacia una modificación de la memoria para poder extender la impartición de Medicina al campus Ponferrada sea posible». «La ULE seguirá trabajando en esta dirección, como se ha recogido expresamente en las alegaciones a los informes durante todo el proceso y así seguirá siendo en los próximos años, en os que se trabajará para que haya estudiantes en cuarto curso en Ponferrada», añadió la rectora.

Mientras que ese curso se inicia, la rectora explicó que la institución académica «trabaja paralela para garantizar que la implantación sea una realidad en el ámbito de profesorado e infraestructuras». Así, ha trabajado en la acreditación y consolidación del equipo docente necesario, al que se ha sumado el profesorado y personal técnico impartir las asignaturas relacionadas con Anatomía, para lo que ya se ha contratado un profesor, mientras está abierto el proceso de contratación personal técnico para el Laboratorio de Anatomía y Disección.

Dicho laboratorio se está construyendo en la Facultad de Ciencias de la Salud y «avanza según los plazos previstos», de forma que «se prevé que las obras finalicen a lo largo del primer semestre del próximo curso», para que «esté completamente listo cuando los alumnos inicien el segundo semestre, en el que se imparten las asignaturas de Anatomía». En él se ofrecerá una formación mixta, de manera que los alumnos podrán diseccionar de forma tradicional, pero también con herramientas virtuales de simulación, mediante un equipamiento que ya se ha adquirido..

La construcción del edificio sigue avanzado en los plazos previstos

En paralelo, la ULE avanza en la construcción del edificio de la futura Facultad de Medicina, concretamente en su módulo uno, para el que se ha obtenido la financiación, que estará operativo en el curso 2029-2030, coincidiendo con la incorporación de los estudiantes al cuarto curso, de acuerdo a la previsión que se maneja.



«El proyecto básico ya está finalizado, por lo que ahora se solicitará al Ayuntamiento de León la licencia urbanística pertinente como paso previo para poder hacer el proyecto de ejecución», detalló la rectora de la Universidad, quien recordó el «compromiso de financiación» de la Junta de Castilla y León «para que, a medida que se vayan dando los pasos en su construcción, se puedan ir afrontando económicamente».