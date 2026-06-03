El primer incendio forestal en el vértice urbano de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Entre el vilano de los chopos y la vegetación vieja y seca que se amontona en la zona pusieron el combustible. La mecha tiene otro origen, igual que la chispa que la prendió, hasta levantar llamas de cinco metros que saltaban la cabecera de las vallas publicitarias que acordonan la salida sur de la capital leonesa; ahí, donde acaba la ciudad y empieza el pasto de las vacas, después del último asentamiento comercial de Sáenz de Miera, el servicio de incendios de medio ambiente de la autonomía tuvo que señalar un foco, que acabaron por apagar una dotaciones de bomberos de León, que habían asistido minutos antes a otro incendio urbano por vilano en la zona de Los Robles, en la Palomera. El plumaje que sueltan las flores tampoco arde solo, ni se quema por combustión instantánea, por si hay dudas del origen de estos siniestros leves que atiza el sol de junio y acelera el viento rastrero d ela tarde.