La Diputación de León se escuda en Gersul para negar parte de la deuda de bomberos

Ni se ha liquidado el consorcio de tratamiento de la basura, ni las cifras del documento están consensuadas. Pero, de manera unilateral, la Diputación considera que parte de la deuda con el Ayuntamiento de León por la prestación del servicio de bomberos se compensa con Gersul. Frente al informe del interventor municipal, que incide en reclamar «la cantidad de 2,71 millones de euros correspondientes a tres trimestres del año 2023 y los ejercicios 2024 y 2025 completos, la institución provincial presidida por Gerardo Álvarez Courel defiende que 1.592.105,63 euros quedan enjugados por esta supuesta «deuda derivada del expediente de cesión de activos y pasivos» del ente consorciado.

Por las cuentas de la Diputación tan sólo adeudan al Ayuntamiento de León 980.000 euros del ejercicio 2025, de acuerdo al convenio por el que el parque de bomberos del consistorio de la capital leonesa asiste a 37 municipios de menos de 20.000 habitantes de su área de influencia, pese a que la responsabilidad por ley corresponde a la institución provincial. No queda nada pendiente, conforme al criterio de la administración presidida por Álvarez Courel porque los 1.592.105,63 euros que le correspondían al consistorio por «el concepto denominado patrimonio neto negativo Gersul» cubren la aportación de todo 2023 y parte de 2024, mientras que los 367.894,37 euros restantes fueron abonados el día 27 de abril de este año.

Pero no le cuadra al Ayuntamiento de León, que se reafirma en el informe de la Intervención que avisó, antes de la renovación del convenio, de que no se daban «las condiciones para la formalización» del acuerdo. El consistorio rechaza el planteamiento de la Diputación sobre sus presuntas responsabilidades en la liquidación del consorcio provincial para el tratamiento de la basura.

La administración municipal insiste en que la liquidación no ha sido aprobada, sino que tan sólo se ha producido una cesión global de activos y pasivos, dado que el CTR sigue en funcionamiento mediante el contrato de adjudicación a la UTE Legio VII. Pero, más allá de esta apreciación, como consta en el informe trasladado a la Diputación provincial, el Ayuntamiento de León insiste en que, en el momento en el que se proceda a liquidar, sólo con los bienes que acumula Gersul habría superávit, en lugar de déficit.

No hay ninguna deuda previa municipal a la que poder acogerse para compensar, como se cita en el documento expuesto por el consistorio de la capital leonesa. El Ayuntamiento de León insiste en la reclamación de las cantidades adeudadas, que no se limitan tan sólo a los 980.000 euros que reconoce de 2025. Ahora, la factura subirá para 2026, como se ha fijado en la actualización del convenio por el que tendrá que abonar 1.275.840,36 euros anuales.