León se descuelga ahora con una pega para anular el rastro de día completo

No habrá al final rastro de jornada completa el día 21 de junio, en coincidencia con el programa de San Juan y San Pedro. Después de que hubieran dado la semana pasada el beneplácito a los vendedores ambulantes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León se descolgó este miércoles con unas recomendaciones de la Policía Local que obligan a limitar la celebración del mercadillo tan solo al tradicional horario matutino, que se cierra a las 15.00 horas, en lugar de prolongarlo hasta las 21.00 horas como había solicitado de forma excepcional el colectivo.

La restricción surgida de repente se debe a que, en esa misma fecha, se solapa el rastro con la celebración de otras citas del programa festivo de San Juan y San Pedro, como la propuesta deportiva y juvenil del Kilómetro Aventura. No pasa nada porque coincidan por la mañana, pero parece que sí para la tarde, según les explicaron a los vendedores ambulantes, dentro de unas excusas en las que además se aludió a presuntas incompatibilidades con el recinto ferial, que se desarrolla justo al otro lado del río, en la avenida de Sáenz de Miera, y en el aparcamiento del estadio de fútbol Reino de León.

Pese a que en un principio se había valorado como otra fecha opcional el 28 de junio, ahora tampoco hay posibilidades. El Ayuntamiento de León se cierra a la alternativa de hacer un rastro de jornada completa ese domingo, como pedían los vendedores ambulantes para incentivar sus ventas dentro de una jornada festiva y como atractivo para el programa de San Juan y San Pedro. Los mismos problemas alegados para la fecha del 21 se repiten entonces, conforme a esas recomendaciones de la Policía Local que, al menos durante la reunión, no se concretaron dentro de ningún informe escrito, sino que tan sólo se transmitieron de palabra.

Los vendedores agradecen, en cualquier caso, la disposición mostrada por la concejalía de Fiestas. Aunque no entienden que de pronto la buena acogida de la idea se haya convertido en un problema en otros servicios. No habrá rastro de jornada completa el día 21 de junio, aunque no renuncian los vendedores, ambulantes a volver a plantear más adelante esta iniciativa que, defienden, beneficiaría además a la ciudad porque el mercadillo atrae visitantes a León.