El Expreso de La Robla inaugura su temporada con el viaje entre Bilbao y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El histórico Expreso de La Robla inicia hoy su calendario de viajes desde la estación de La Concordia, en Bilbao, con destino a León. Este primer trayecto de la temporada se realiza a través de la vía de ancho métrico, ofreciendo una experiencia turística de tres días y dos noches orientada a descubrir el patrimonio natural y cultural del norte peninsular. El itinerario inverso, que conectará León con la capital vizcaína, está programado para el próximo 19 de junio.

El producto turístico de Renfe está diseñado bajo un concepto de comodidad integral y descanso. Las estancias a bordo incluyen alojamiento en compartimentos con baño completo y, para garantizar el sueño de los pasajeros, el convoy permanece estacionado en una vía técnica durante las horas nocturnas. Asimismo, el viaje combina la restauración en los salones del tren con la gastronomía local en los municipios de la ruta, apoyado por un autobús de lujo que escolta el recorrido para agilizar los traslados y un servicio de guía multilingüe para las visitas programadas.

La propuesta cultural del Expreso de La Robla destaca este año por su vinculación con las rutas jacobeas. El itinerario convencional permite explorar tramos del Camino de Santiago Francés, abarcando paradas en entornos de montaña, museos y catedrales de Castilla y León. De forma complementaria, el tren opera la denominada Ruta del Peregrino a través del Camino Inglés, una modalidad pensada para alternar las jornadas de senderismo a pie con los desplazamientos ferroviarios.

Las reservas y la consulta de itinerarios para este y otros trenes turísticos de lujo se gestionan de forma centralizada. Los usuarios interesados disponen de la plataforma web oficial spanishluxurytrain.com, el canal de atención telefónica +34 91 255 59 12 y el correo electrónico corporativo trenesturisticosdelujo@renfe.es.