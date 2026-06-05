La panadera Maruchi da el triunfo del concurso de pódcast a dos alumnos de Zamora

Hay historias que merecen ser contadas con pasión y ayer se demostró durante la entrega de galardones de la tercera edición del Concurso de Pódcast de Educación Financiera que impulsan la Fundación María Jesús Soto y el Diario de León. Un certamen que persigue acercar la economía real a los jóvenes y demostrar que las finanzas se pueden explicar de forma amena, sencilla y con el corazón.

Por eso, el primer premio (tablet) reconoció la historia de Maruchi contada por Alejandro Moralejo Riego y María Bahamonde García (4º de ESO, IES Claudio Moyano de Zamora) en «Cuando una panadería cuenta la historia de Europa». Encandiló al jurado al desgranar lo que implica que una panadera local se jubile tras 60 años sin relevo generacional. Los alumnos explicaron con maestría la realidad de la España vaciada, el autoempleo y el proyecto Relevacyl.

El resto del podio también brilló con luz propia. El segundo premio (Reloj de actividad) fue para Alejandro Pérez Presa e Iván García de la Banda (Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León) por «Móviles, León y el planeta», una fluida y madura conversación sobre economía circular y obsolescencia programada, mientras el tercer premio (e-book) recayó en Ariadna Rodríguez Gómez y Cristian Jiménez San José (IES Diego de Praves de Valladolid) por «El galeón económico», una divertida y creativa comparativa entre el Tesoro Público y Piratas del Caribe.

Sarmiento con Hugo Gutiérrez, Premio Especial 120 Aniversario de Diario de León, y la profesora Carmen SanchoANGELOPEZ

Como novedad se concedió un Premio Especial 120 Aniversario del Diario de León, que fue a manos de Hugo Gutiérrez Muñoz y Javier Veiga de la Torre (Colegio de Fomento Peñalba de Valladolid) por «Billetes y capotes», un audio con un ritmo radiofónico impecable sobre el impacto económico taurino. Además, los siete centros que más estudiantes movilizaron (de Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid) recibieron la colección física de libros de Educación Financiera Básica de la Fundación para sus bibliotecas.

Sarmiento, María Jesús Soto, Raquel López y Alberto Natal, con los materiales educativos especiales sobre educación financiera.ANGELOPEZ

El gerente de Diario de León, Santiago Sarmiento, animó a los jóvenes a «estar bien informados para decidir libremente». Desde la Fundación, María Jesús Soto les pidió «reflexión» y les recordó que «la economía y la naturaleza se imponen siempre», mientras el director provincial de Educación, Alberto Natal, les animó a profundizar en la educación financiera, porque «está presente en las decisiones de todos los días».

Natal entregó el primer premio a Alejandro Moralejo Riego y María Bahamonde García (4º de ESO, IES Claudio Moyano de Zamora).ANGELOPEZ

María Jesús Soto entregó el segundo premio a Alejandro Pérez Presa e Iván García de la Banda (Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León) por “Móviles, León y el planeta"ANGELOPEZ