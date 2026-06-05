Una caída de cascotes sorprende a los viandantes en la calle Santa Clara de León, en fotos
No hay que lamentar heridos, a pesar de que el desprendimiento se produjo al lado de un bar muy concurrido
Una caída de cascotes ha causado máxima expectación en la calle Santa Clara. Uno de las piezas desprendidas cayó directamente sobre uno de los vehículos aparcados en la calle y la Policía Local ha cortado el acceso a esta vía para que los Bomberos de León puedan trabajar.
No hay que lamentar heridos, a pesar de que el desprendimiento se produjo al lado de un bar muy concurrido.