Una caída de cascotes sorprende a los viandantes en la calle Santa Clara de León, en fotos

Una caída de cascotes sorprende a los viandantes en la calle Santa Clara de León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una caída de cascotes ha causado máxima expectación en la calle Santa Clara. Uno de las piezas desprendidas cayó directamente sobre uno de los vehículos aparcados en la calle y la Policía Local ha cortado el acceso a esta vía para que los Bomberos de León puedan trabajar.

No hay que lamentar heridos, a pesar de que el desprendimiento se produjo al lado de un bar muy concurrido.