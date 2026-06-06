El Expreso de La Robla no llega a la estación de Matallana

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El Expreso de La Robla vuelve sobre sus pasos a la tierra que lo vio nacer; pero el trayecto no tiene un final feliz porque no podrá superar el tope del apeadero de La Asunción y pasar hasta la estación de Matallana, siempre destino de este recorrido turístico. Así afecta la quiebra forzada del Gobierno a Feve a los trenes históricos. El Expreso de la Robla partió ayer de la estación Bilbao La Concordia y empleará tres días y dos noches para culminar en León. El 19 de junio realiza el viaje a la inversa. En septiembre tiene previsto regresar a las afueras de la ciudad.