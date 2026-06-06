Un simulacro para concienciar sobre la seguridad vial

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El Ejército de Tierra, de la mano del teniente coronel Ángel Tomé, jefe de la Sección de Conducción y Seguridad Vial, realizó ayer un simulacro, de lo más real, en la Base Conde de Gazola para concienciar a los militares de la importancia que tiene tomar todas las precauciones cuando se va a conducir. Con una representación teatral y un accidente provocado por un joven que había tomado alcohol, los soldados pudieron analizar todas las consecuencias de este acto bajo el lema El precio de un error. «El siniestro no acaba en el accidente, tiene muchas consecuencias, y hay que concienciar de elllo», explicó Tomé tras la recreación del suceso en el que un joven fallecía y una chica quedaba parapléjica. El joven actor Alberto Iglesias, que encarnó al causante del accidente, remarcó «la carga emocional» de la representación por toda la intensidad.