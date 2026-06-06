Muere un motorista de 40 años tras salirse de la vía en Riego de la Vega

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 40 años falleció anoche tras sufrir un accidente de tráfico con la motocicleta que conducía en el término municipal de Riego de la Vega (León), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 recibió una llamada a las 22.50 horas de este viernes, con la que se solicitaba asistencia para el conductor de una motocicleta que había quedado inconsciente tras sufrir una salida de la vía en el kilómetro 4 de la carretera LE-7401.

Fueron alertados del accidente la Guardia Civil de Tráfico de León y el centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

Tras recibir asistencia del personal sanitario de Sacyl en el lugar del accidente, finalmente el motorista resultó fallecido.