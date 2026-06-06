La Bienaventuranza celebra su jornada de convivencia en León

Un momento del concierto de la AM de SCB.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza celebró este sábado su jornada de convivencia, centralizado el programa de actos en una comida de hermandad con tarde lúdica, amenizada previamente por un concierto de la Agrupación Musical de la cofradía, probablemente la mejor sección musical de León en estos momentos.

Una solemne eucaristía en la Iglesia de San Claudio abrió la mañana para celebrar después un pasacalles por las zonas aledañas.

Posteriormente tuvo lugar el concierto, una paella The de hermandad también en el patio del colegio de Sttudio y una tarde cargada de juegos familiares e infantiles.