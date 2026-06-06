Diario de León

Un aparatoso accidente de coche se salda con dos heridas en Azadinos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para prestar asistencia médica

Un aparatoso accidente deja al menos tres heridos en Azadinos.

Un aparatoso accidente deja al menos tres heridos en Azadinos.DL

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Redacción
León

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Un turismo se salió de la vía y colisionó contra la fachada de una vivienda situada en el número 89 de la calle Real, a la altura del cruce con la calle de los Llamargos en Azadinos. El suceso, ocurrido este sábado a las 15:14 horas, se saldó con una mujer y una menor heridas. Las afectadas, que se encontraban conscientes, presentaban diversas contusiones, destacando una brecha en la cabeza de la niña. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para prestar asistencia médica.

Un aparatoso accidente deja al menos tres heridos en Azadinos.

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Un aparatoso accidente deja al menos tres heridos en Azadinos

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