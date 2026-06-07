El PP denuncia la pérdida de 1 M€ en ayudas y la falta de presupuesto en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo denuncia «el caos» en la gestión económica en el que «ha inmerso la Unión del Pueblo Leonés al tercer municipio de la provincia». En su opinión, no sólo porque no se cumple con la ley, no hay presupuestos desde el 2020, y los servicios «se hunden», sino porque la «nula labor de vigilancia hace que haya empresas que prestan sus servicios al Ayuntamiento sin pagar el canon correspondiente», valoran.

Como ejemplo aluden a la mercantil que explota el bar de las piscinas desde febrero de 2023, cuando se firmó un contrato, prorrogable anualmente siempre que se cumplan las condiciones marcadas en el pliego, por el que debía ingresar a las arcas municipales 4.550 euros al año por dar servicio en los bares de las piscinas de Trobajo y San Andrés.

Sin embargo, tres años después, la deuda asciende a casi 10.000 euros, procedente de los impagos del canon. El PP asegura que, a pesar de ello, y de que la compañía no cumple con lo pactado prácticamente desde el inicio, UPL ha ido renovando el contrato anualmente, «aunque siempre fuera de plazo».

De hecho, si el primer contrato se formalizó en febrero de 2023, la prórroga se aprobó en marzo de 2024 y la última tiene fecha de abril de 2025, prórroga aprobada por la Unión del Pueblo Leonés a pesar de la deuda que mantenía y mantiene la empresa con el Ayuntamiento. Precisamente no cumplir con las obligaciones económicas es uno de los requisitos que se establecen en los pliegos para rescindir el contrato con la adjudicataria, algo que la UPL «ha obviado tras autorizar las sucesivas prórrogas», a juicio de los populares.

«Esta situación es sólo un ejemplo de la desastrosa gestión de la UPL que lo único que ha hecho es hundir todos y cada uno de los servicios», entiende la portavoz popular, Noelia Álvarez, quien resalta que mientras en San Andrés lo habitual era deber dinero a proveedores ahora se da la paradoja que son las empresas las que nos deben a nosotros y se han perdido más de 1 M€ de subvenciones. También afea que UPL continua con el presupuesto prorrogado desde 2020, no ha aprobado la liquidación de 2025, «no tiene idea de las facturas que hay sin pagar ni de las que ha pagado» y el futuro de más de un centenar de trabajadores está en el aire por bloquear la estabilización.