Enfermería convertirá a León en el epicentro de la salud mundial en 2027

De Mena, en uno de los actos del Colegio de Enfermería de León.ramiro

León se prepara para hacer historia en el ámbito sanitario. La ciudad se convertirá oficialmente en la capital internacional de la investigación en cuidados tras ser elegida como sede de la quinta edición del Congreso de Investigación en Enfermería (Invescol 2027) y de las III Jornadas Internacionales de Investigación en Enfermería.

Un hito de enorme calado que no solo posiciona a la provincia en el mapa científico mundial, sino que sirve de altavoz y reconocimiento para el sólido ejército de más de 3.300 enfermeras y enfermeros colegiados que sostienen el sistema de salud en León.

El evento, programado para la primavera de 2027, tendrá como escenario el vanguardista Palacio de Exposiciones de León.

El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León y la Fundación Index se apoyan para este macroevento en el Colegio Oficial de Enfermería de León.

Esta designación supone un espaldarazo sin precedentes al compromiso de la enfermería leonesa con la innovación, la ciencia y la excelencia asistencial.

El colectivo muestra una fuerza humana y profesional descomunal ya que, además de lidiar diariamente con la presión asistencial, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población en la provincia, demuestra ahora su capacidad para liderar la vanguardia del conocimiento.

Invescol 2027 no será un congreso teórico más, sino el punto de encuentro donde profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de España y del ámbito internacional compartan proyectos innovadores y evidencias científicas aplicadas directamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo es claro: transferir los avances del laboratorio y las aulas directamente a la cama del paciente y a los consultorios locales.

Vocaciones científicas

Uno de los pilares más potentes de esta cita lo constituirá el impulso definitivo al Programa Minerva de Formación de Jóvenes Investigadores.

Esta iniciativa busca sembrar y promover vocaciones científicas entre las nuevas generaciones de enfermeras, dotándolas de las herramientas necesarias para liderar proyectos de alto impacto. León se convertirá así en la incubadora del talento que diseñará los sistemas de salud del futuro.

La celebración del congreso en León contribuirá a consolidar este programa como una referencia en la formación de futuros investigadores, favoreciendo la creación de redes de colaboración y el desarrollo de nuevas líneas de conocimiento en el ámbito de los cuidados.

Con este anuncio, la provincia de León demuestra que no solo cuida, sino que investiga al más alto nivel.

La celebración del congreso ratifica que el colectivo quiere funcionar como el motor clínico y los arquitectos internacionales de los cuidados del mañana. El papel del Colegio Oficial de Enfermería será, además, clave como anfitrión, sin olvidar que representa a más de 3.400 profesionales colegiadas.

De Mena: «Es una apuesta decidida por el conocimiento, la innovación y los cuidados»

Miguel Ángel de Mena Mogrobejo, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de León, destaca la trascendencia del evento. «Invescol representa mucho más que un congreso científico. Es una apuesta decidida por el conocimiento, la innovación y la mejora continua de los cuidados. Que León haya sido elegida para albergar esta quinta edición supone un reconocimiento al trabajo que realizan nuestras enfermeras y enfermeros y una oportunidad excepcional para situar a nuestra provincia como referente nacional e internacional en investigación enfermera».

También subraya que el blindaje al Programa Minerva «permitirá seguir fortaleciendo el talento investigador de las nuevas generaciones, garantizando que la enfermería continúe liderando proyectos con un impacto directo en la salud y el bienestar de la ciudadanía».

El colectivo, motor en la transformación del sistema sanitario

Invescol 2027 reunirá a profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de España y de otros países en torno a un amplio programa científico centrado en la investigación aplicada a los cuidados. Durante el congreso se presentarán proyectos innovadores, resultados de investigaciones recientes y experiencias de éxito desarrolladas en ámbitos asistenciales y comunitarios.

El objetivo es compartir conocimiento, fomentar la transferencia de la evidencia científica a la práctica clínica y poner en valor el impacto real que la investigación enfermera tiene sobre la calidad de vida de las personas. La cita servirá también para reflexionar sobre los grandes desafíos sanitarios y sociales actuales, y sobre el papel estratégico que desempeñan las enfermeras en la transformación de los sistemas de salud.