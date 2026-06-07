El mundo del caniche se da cita en Trobajo del Camino
La Canichada reúne a numerosos aficionados a los perros en el pabellónCamino De Santiago
El Pabellón Camino de Santiago de Trobajo del Camino ha acogido este domingo una nueva edición de La Canichada Reino de León, un encuentro dedicado a los amantes de los caniches que vuelve a congregar a numerosas familias, propietarios y aficionados al mundo canino. La actividad se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de concursos, sorteos, charlas, demostraciones de peluquería canina, stands especializados y photocall, en un ambiente familiar y participativo.
El evento, impulsado por Tesoros de Liz, tiene como objetivo fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre propietarios y amantes de esta raza, consolidándose como un punto de encuentro de referencia en la provincia de León.
Además, esta tarde se ha celebrado un concurso de belleza con diferentes categorías y varios sorteos de productos aportados por las marcas colaboradoras.
Con esta nueva edición, La Canichada sigue creciendo y ya es una cita destacada para quienes disfrutan compartiendo actividades con sus perros y promoviendo el bienestar animal.