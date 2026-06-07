El mundo del caniche se da cita en Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pabellón Camino de Santiago de Trobajo del Camino ha acogido este domingo una nueva edición de La Canichada Reino de León, un encuentro dedicado a los amantes de los caniches que vuelve a congregar a numerosas familias, propietarios y aficionados al mundo canino. La actividad se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de concursos, sorteos, charlas, demostraciones de peluquería canina, stands especializados y photocall, en un ambiente familiar y participativo.

El evento, impulsado por Tesoros de Liz, tiene como objetivo fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre propietarios y amantes de esta raza, consolidándose como un punto de encuentro de referencia en la provincia de León.

Además, esta tarde se ha celebrado un concurso de belleza con diferentes categorías y varios sorteos de productos aportados por las marcas colaboradoras.

Con esta nueva edición, La Canichada sigue creciendo y ya es una cita destacada para quienes disfrutan compartiendo actividades con sus perros y promoviendo el bienestar animal.