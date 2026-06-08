El PP de León culpa a Diez de la inseguridad de la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los últimos meses, en la ciudad de León, se están produciendo una sucesión de noticias sobre robos violentos, agresiones, reyertas callejeras y otros episodios de inseguridad en distintos puntos de la ciudad que ya no pueden considerarse hechos puntuales o aislados, sino una tendencia al alza preocupante que se ve reflejada en las estadísticas oficiales y que está generando inquietud real entre los vecinos de León.

El Balance de Criminalidad de 2025 elaborado por el Ministerio del Interior, que recoge las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes, ha concluido que León es la capital de provincia con la tasa de criminalidad convencional más alta de la autonomía con una tasa de 41 delitos por cada 1.000 habitantes en 2025, llegando así casi a doblar el dato de otras ciudades como Ávila que apenas registra 24,4 delitos por cada 1.000 habitantes o Valladolid que arroja un dato de 27,8 delitos por cada 1.000 habitantes.

Además, se acaban de conocer los datos del primer trimestre del año 2026 que vienen a confirmar esta tendencia creciente con un incremento de un 1% de la criminalidad convencional, alcanzando los 1.353 delitos en este periodo de tiempo en la ciudad. Una cifra que se incrementa hasta el 3,3% si se incluyen los delitos de cibercriminalidad.

Para el Grupo Popular, estos números y estadísticas reflejan una realidad preocupante que obliga a quien gobierna a no restar importancia al problema, sino afrontarlo de manera seria, con datos, con planificación y con medidas concretas.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, David Fernández, ha recordado que se ha pedido en varias ocasiones al alcalde de León «que tome cartas en el asunto y que de una vez por todas dote a la Policía Local de los medios humanos y materiales necesarios para realizar de manera más eficaz y segura el desempeño de su trabajo. Ya en 2024 el PP presentó una enmienda a los presupuestos por valor de 80.000 euros para adquirir mejores elementos de protección a los agentes de la Policía Local como escudos de protección, pistolas táser o sprays».

El portavoz, además, añadió: «Estas mejoras de medios humanos y materiales vienen siendo demandados desde hace años por los sindicatos policiales y por los propios agentes» y que, ante esto, «el equipo de gobierno no puede seguir instalado en la inacción o en el silencio. Se necesita una mayor agilidad en la toma de decisiones y en su ejecución».

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se exige la puesta en marcha inmediata de un plan de choque en materia de seguridad ciudadana que refuerce realmente la plantilla de la Policía Local, cubriendo más y mejor las vacantes existentes y dimensionando el servicio conforme a las necesidades actuales de la ciudad; que mejore los medios de los agentes.