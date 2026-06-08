El PP exige a Óscar Puente una solución urgente para recuperar el servicio completo hasta la estación de Padre Isla de FEVE en León

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y senador por León, Antonio Silván, reclama al Gobierno una reunión urgente con la Junta de Castilla y León para recuperar el servicio completo hasta la estación de Padre Isla de FEVE en León.

En concreto, la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible da luz verde por una amplia mayoría, pese a que el PSOE no la ha apoyado, a que se constituya en el plazo más breve posible, una mesa técnica de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la participación de ADIF y Renfe, así como de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, con el objetivo de analizar las alternativas técnicas que permitan recuperar la llegada del ferrocarril de vía estrecha al centro de la ciudad de León.

Durante su intervención Silván, también solicita la compra de nuevos trenes, que sólo compete al Ministerio de Transportes, y supondría “una inversión estratégica para el futuro de León”.

Sobre este aspecto, el senador leonés recuerda que “existen

soluciones”, como los fondos europeos y alternativas técnicas viables, sin embargo “lo que no existe es voluntad política por parte del PSOE”.

A su parecer, la realidad de FEVE “es una decisión política, pero el Gobierno socialista sigue sin hacer absolutamente nada”, al tiempo que recuerda que después de siete años con el PSOE gobernando, la situación, lejos de revertirse, ha empeorado: “Ni nuevos trenes. Ni proyecto. Ni calendario. Ni mesa técnica. Ni acuerdo institucional. Ni una sola solución real. Y mientras tanto mantienen circulando trenes de hace más de 60 años”.

El senador leonés asevera que este abandono con el que el Ministerio de Puente condena el futuro de los leoneses, se une la falta de disposición del Gobierno para sentarse a dialogar.

Asegura que frente a la Junta de Castilla y León sí ha ofrecido diversas alternativas, como colaboración económica, disposición política y participación en fórmulas de gestión compartida como un consorcio interadministrativo, el Ministerio no ha hecho “nada”.

“Ni una mesa técnica. Ni una reunión seria. Ni una respuesta. El silencio del Gobierno significa una cosa muy clara: no quieren solucionar el problema. Y eso es lo que más indigna a León”, reprocha Silván.

En este sentido, recuerda que mientras el PP escucha a la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, como la reunión que mantuvo con la portavoz del GPP en el Senado, en donde se estudiaron propuestas, “el PSOE responde con insultos, soberbia y enfrentamiento político”.

El dirigente del PP recalca que “los leoneses no quieren más guerras entre administraciones, ni excusas. Quieren que FEVE vuelva al centro de León, con trenes nuevos, planificación, financiación y soluciones”.

Para concluir, Antonio Silván subraya que “el verdadero problema” es que ustedes -a los socialistas- no quieren sentarse, ni acordar, ni comprometer inversiones”.