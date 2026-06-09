Plante médico en León: no harán peonadas y bloquean 180 cirugías extra al mes

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) se enfrenta a una de sus mayores crisis de gestión asistencial. La delegación provincial de la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha decidido pulsar el botón rojo e impulsar el cese indefinido de la actividad autoconcertada voluntaria, popularmente conocida como peonadas.

El conflicto adquiere un tinte dramático para las listas de espera, ya que esta huelga de brazos caídos por las tardes amenaza con congelar entre 170 y 190 intervenciones quirúrgicas mensuales (unas 180 operaciones de media), que se venían efectuando desde mediados de 2022 y contribuyeron a descongestionar las listas de los 11.701 pacientes que acumulaban hace cuatro años a los 7.044 actuales.

La medida llega acoplada al escenario de huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm). El detonante final ha sido el rechazo frontal a las últimas medidas del Ministerio de Sanidad y la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley para reformar el Estatuto Marco, un cóctel explosivo agravado por el «nulo diálogo entre el comité de huelga y la administración», según valoran.

El verdadero impacto de la protesta reside en que las peonadas han dejado de constituir un parche para convertirse en los cimientos del hospital. Desde la asociación MUD denuncian abiertamente un problema de gestión estructural en el Sistema Nacional de Salud . «El exceso de carga de trabajo y la falta de médicos se ha sostenido mediante una actividad de carácter voluntaria, concebida originalmente como un recurso excepcional, pero que se ha convertido en una herramienta habitual para asegurar la actividad asistencial ordinaria».

Una medida dura

Los representantes médicos han querido trasladar un mensaje directo a los ciudadanos, conscientes de las consecuencias de suspender las peonadas. «Lamentamos profundamente el impacto que la medida tendrá sobre la demora en las listas de espera quirúrgica y de consultas, pero consideramos que el sostenimiento del sistema no puede recaer de forma indefinida sobre la buena voluntad de los médicos que trabajan fuera de su jornada ordinaria».

Pacientes en lista de espera: 7.044 Las peonadas de tarde se pusieron en marcha en 2022, cuando la lista de espera alcanzó el pico de 11.701 pacientes. En 2025 esa labor extra redujo la lista un 25% pero las cuatro semanas de huelga intermitente de este año han hecho que la lista se resienta de nuevo.

La respuesta de la plantilla médica en el Hospital de León ha sido prácticamente unánime y pone contra las cuerdas la planificación de la Gerencia de Salud. La lista de servicios que dejarán las tardes a cero refleja la contundencia del órdago con un plante absoluto, con el 100% de adhesión, en servicios críticos para aliviar las listas de espera como Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Otorrinolaringología, Urología y Medicina Física y Rehabilitación, además del área de Neumología para sus estudios del sueño.

Al borde del cierre total de las tardes se sitúa el servicio de Anestesiología y Reanimación, con un masivo 96% de facultativos sumados al cese, lo que compromete casi por completo la actividad quirúrgica programada fuera de horario. Le siguen muy de cerca Aparato Digestivo con un 92%, Oftalmología con un 87%, y dos de las especialidades con mayor carga de operaciones: Cirugía Ortopédica y Traumatología (84%) y Cirugía General y del Aparato Digestivo (80%). El frente de rechazo lo completan los servicios de Neurología (77%), Radiodiagnóstico (70%) y Neurocirugía (67%), consolidando un bloqueo prácticamente unánime en todo el complejo asistencial.