Beatriz Villanueva sigue los pasos de Byung Chul Han y gana un premio de Humanidades

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Beatriz Villanueva Pérez recogerá este viernes su premio en la modalidad de Humanides del Certamen Nacional de Investigación San Agustín por su trabajo El infarto del alma. La joven, que está a punto de acabar primero de Bachillerato en los Agustinos de León, abordar en este ensayo «el paso de la sociedad disciplinaria de la era industrial, con castigos y normas, a la sociedad del rendimiento actual en el que nos convertimos en nuestros propios tiranos», señala esta joven que se inspiró en las ideas del filósofo norcoreano Byung Chul Han, Premio Princesa de Asturias el año pasado,

«En la sociedad posmoderna tenemos los problemas de la infocracia y el peligro de la telecracia, porque los medios digitales reemplazan la reflexión y nos absorben», relata la joven, quien empleó al filósofo norcoreano como «herramienta» para entender la sociedad actual. El tutor del trabajo, su profesor Benito García, apunta que una segunda parte de su trabajo «mostraba las trágicas consecuencias que todo ello está comportando para los niños, los adolescentes y los adultos, destacando algunas enfermedades psíquicas, cada vez más frecuentes en nuestras sociedades del cansancio, como por ejemplo el TDAH y el síndrome de Burnout".

El año pasado, el alumno Álvar Sadoc ganó el primer premio y ahora Beatriz Villanueva Pérez recogerá el segundo.