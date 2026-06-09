La tercera saga de la familia Álvarez gobernará Eulen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Eulen anunció ayer el nombramiento de María Álvarez Becerril como nueva vicepresidenta ejecutiva. Esta decisión se enmarca en su apuesta por afianzar una organización sólida, ágil y preparada para afrontar los retos de crecimiento y transformación en todos los mercados donde opera, señalan en un comunicado.

Álvarez Becerril, tercera generación de la familia en ocupar la dirección, se incorporó al Grupo en 2015 y desde entonces ha desarrollado su trayectoria en distintas áreas y geografías de la compañía, participando en proyectos estratégicos tanto en España como en Portugal y Perú. Hasta su actual nombramiento, ocupaba la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, posición desde la que ha liderado iniciativas vinculadas a cultura, liderazgo, talento y transformación organizativa, impulsando una visión de las personas como eje estratégico.

Graduada en Administración y Dirección Internacional de Empresas, cuenta además con formación ejecutiva en dirección de personas y liderazgo por el Centro de Estudios Garrigues y el IE Business School.

La sucesión mantiene el carácter familiar de una de las mayores empresas españolas de servicios. María Álvarez Becerril es hija de Jesús David Álvarez, el primogénito de los siete hijos que tuvo David Álvarez, fundador del grupo. Jesús David Álvarez, fallecido en 2023, desarrolló parte de su trayectoria profesional en la empresa y desempeñó un papel clave como figura neutral durante el conflicto que dividió a la familia por el control de Eulen.

Con este nombramiento, la nueva vicepresidenta ejecutiva se consolida como una de las representantes de la rama familiar heredera de Eulen. A diferencia de otros miembros de la saga empresarial, ha mantenido siempre un perfil discreto y alejado de la exposición pública. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro de la estructura interna de la compañía, donde hasta ahora dirigía el área de Recursos Humanos. Su hermana, Carlota Álvarez Becerril, también forma parte del grupo como subdirectora general de Eulen Seguridad.

La historia de la nueva vicepresidenta está estrechamente ligada a una de las familias empresariales más conocidas de España. Su padre, Jesús David Álvarez, optó durante años por mantenerse al margen de las disputas que enfrentaron a varios de sus hermanos por el control de Eulen y de las bodegas Vega Sicilia. Casado con María Becerril y padre de María y Carlota, siempre mantuvo una posición conciliadora dentro del núcleo familiar.

Fundado en 1962 por David Álvarez, el Grupo Eulen cerró 2024 con una facturación de 1.794 millones de euros. La compañía está presente en once países y cuenta con una plantilla de más de 74.000 empleados.