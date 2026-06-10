Un colapso en las analíticas retrasa la quimioterapia a enfermos oncológicos de León

El encendido del nuevo Sistema Integral de Laboratorio (SIL) de Sacyl, un avance tecnológico millonario para cruzar datos masivos y biomarcadores con los que avanzar en la medicina de precisión, arranca con un fallo asistencial y humano.

El macroproyecto autonómico —presupuestado en más de 6 M€ para unificar la red de laboratorios clínicos de CyL— ha debutado en León con complicaciones a la hora de pasar del papel a justificar las etiquetas de las analíticas con los códigos de barra que identifican a cada paciente en la nueva presentación electrónica. Un error que ha golpeado al eslabón más sensible del hospital: a los enfermos de cáncer.

La gerencia del Hospital leonés reconoce que el SIL supone «un enorme salto de calidad», pero que cualquier cambio en la forma de trabajar genera «adaptaciones» y algunos servicios aún han remitido las etiquetas en papel y el laboratorio se ha visto colapsado por tener que subsanarlo y transcribirlas en el nuevo sistema.

Lo cierto es que la peor cara de la implantación del SIL fue para una veintena de pacientes oncológicos, que fueron enviados de vuelta a sus casas sin recibir quimioterapia por la avalancha de muestras a gestionar. Y en oncología, el análisis de sangre previo a primera hora de la mañana constituye un paso ineludible para que los facultativos verifiquen el nivel de defensas y plaquetas del enfermo antes de autorizar y preparar cada dosis de tratamiento.

«Me han reprogramado para el jueves, pero me parece inaudito que el nuevo programa no se haya probado antes para evitar que nos manden a casa y que no nos hayan avisado para no desplazarnos. Además esas analíticas constatan o no tu mejoría, y ésto te crea mucha incertidumbre», reconoce un paciente oncológico.

La gerencia aclara que 12 de esos enfermos dispondrán hoy de su tratamiento y los otros 8, mañana «sin que se produzca un salto en su prescripción», aunque lamentan las molestias que les haya causado el desplazamiento. En algunos servicios, ante las dudas en el manejo de los drivers y el bloqueo automático de la cadena, se activó un protocolo de contingencia rotulando «a mano y a bolígrafo» el nombre y apellidos de los pacientes en el reverso de cada etiqueta para no perder la trazabilidad de la sangre.

Esta maniobra manual ralentizó por completo el ritmo del laboratorio, que asume miles de muestras diarias y provocó además el colapso de la centralita del servicio técnico del SIL ante la avalancha de llamadas de profesionales atrapados en el bucle informático.

La dirección del Hospital confía en que estos son los «ajustes de inicio», ya que el sistema arrancó el pasado viernes y remarca que el SIL es el pilar invisible diseñado para llevar a la sanidad pública de CyL hacia la Inteligencia Artificial.

Primer gran hospital

El despliegue progresivo del Sistema Integral de Laboratorio se probó primero en Segovia, Ávila y Aranda de Duero, pero el Hospital de León es el primero de gran tamaño y alta complejidad, donde el personal debe adaptarse a su uso.

El SIL se diseñó con tres ambiciosos objetivos, acabar con las «islas» provinciales para crear una red única de laboratorios para que cualquier especialista de CyL pueda ver la analítica hecha a un paciente en León en tiempo real; impulsar la medicina de precisión y dar el salto al Big Data y la IA para detectar de forma automatizada patrones anómalos o brotes epidemiológicos tempranos.

Sin embargo, en su prueba de fuego en León, la herramienta aún debe asentarse. En el conjunto de la comunidad se han adquirido 1.135 impresoras térmicas para las nuevas etiquetas y 600 accesorios para que se puedan generar esas pegatinas clave para las analíticas.