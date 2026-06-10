La Escuela de Música de Sariegos cierra mañana la matrícula presencial

La música sigue ganando terreno en el municipio de Sariegos. Tras concluir el periodo de renovación para los cerca de 200 alumnos que han formado parte del centro durante este curso, la Escuela de Música de Sariegos —impulsada por el Ayuntamiento— abrió este 1 de junio el plazo de inscripción para quienes deseen sumarse a su proyecto educativo para el próximo año. Toda la actividad de la escuela continuará desarrollándose en su sede habitual, el Auditorio Café Quijano de Azadinos. El proceso de matriculación se ha diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad a las familias, combinando la vía telemática con la atención en el propio auditorio. La inscripción online estará operativa a través de la página web oficial hasta que se completen las plazas disponibles en cada modalidad, mientras la presencial concluye hoy en turno de mañana (de 10.00 a 14.00 horas) y mañana en turno de tarde (de 17.00 a 20.00 horas). Se apuesta por las disciplinas grupales y la guitarra flamenca.