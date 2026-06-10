Urgen a San Andrés del Rabanedo a entrar en el Consorcio del Aeropuerto de León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El portavoz de centristas CCD en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, insta al equipo de Gobierno leonesista a retomar e impulsar la integración del municipio en el Consorcio del Aeropuerto de León, en un momento que considera «clave» para el futuro logístico, industrial y económico de San Andrés.

Fernández recuerda que la petición ya fue planteada años atrás, pero el Ayuntamiento no pudo aportar los 30.000 euros inciales que exige el Consorcio para formar parte de él, como lo hace la Diputación o el Ayuntamiento de León. CCD cree que tener presencia en este organismo es «ahora más necesario que nunca» para que San Andrés no quede descolgado del desarrollo de una infraestructura que comparte su término municipal.

La formación subraya que el aeródromo leonés mantiene enlaces estratégicos anuales y estacionales con destinos como Barcelona, Mallorca, Ibiza, Menorca, Gran Canaria o Tenerife que beneficien al tejido empresarial local.