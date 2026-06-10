Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León denuncia la grave situación que atraviesan las bibliotecas municipales de la ciudad, que en la actualidad permanecen cerradas en horario de tarde, privando a los ciudadanos de un servicio esencial para el acceso a la cultura, la formación y el estudio.

León cuenta con cuatro bibliotecas municipales (Cronista Luis Pastrana, Padre Isla, Puente Castro y Casa Cultura de Armunia) y dos puntos de lectura (Espadaña Centro Cívico Ventas Este y La Inmaculada Centro Cívico Ventas Oeste), pero a día de hoy ninguno de ellos abre a partir de las 14.30 horas ya que la que quedaba (Luis Pastrana) también ha cerrado hace unos días.

Las bibliotecas públicas -señalan desde el PP municipal- constituyen un servicio fundamental para garantizar el derecho a la información y el conocimiento, siendo además espacios culturales, educativos y sociales imprescindibles para la vida de los barrios. La realidad actual dista mucho de ese objetivo. Desde hace un año se ha ido reduciendo progresivamente el horario de estos centros.

Una situación que responde a la falta de personal y a la incapacidad del equipo de gobierno socialista de José Antonio Díez para planificar y garantizar un servicio público básico. El Ayuntamiento era conocedor del problema desde hace meses, sin que haya adoptado ninguna medida eficaz para solucionarlo; ya que este es un ejemplo más del deterioro de los servicios municipales.

Desde el Partido Popular “consideramos inaceptable que se haya permitido llegar a este punto, máxime cuando el horario habitual de las bibliotecas era de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, garantizando así la conciliación y el acceso de estudiantes, trabajadores y familias en horario vespertino. Además, denunciamos la falta de transparencia y actualización de la información, ya que la página web municipal sigue indicando horarios de tarde que no se están cumpliendo, generando confusión entre los usuarios”.

El Grupo Municipal Popular critica la falta de gestión del equipo de gobierno socialista, que tras más de un año con este problema encima de la mesa no ha sido capaz de encontrar una solución dentro del marco legal que permita compatibilizar las condiciones laborales del personal con la prestación del servicio. Por ello, los populares exigirán explicaciones en la próxima Comisión Municipal de Cultura, Educación, Patrimonio y Deportes sobre las causas de este cierre, reclamarán la reapertura inmediata del horario de tarde en las bibliotecas municipales e instarán al equipo de gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar un servicio estable y de calidad.