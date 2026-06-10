El leonés Diego Villafañe es la persona que recibió a Leire Diez en la Fiscalía General del Estado

El fiscal leonés Diego Villafañe, mano derecha del anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue la persona encargada de recibir en la FGE a Leire Diaz, la "fontanera del PSOE" que según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, buscaba datos para sostener denuncias contra los mandos de la UCO, muy activo sen causas de investigación de casos de corrupción socialista.

Leire Diaz visitó por dos veces la sede de Madrid, donde fue recibida por el fiscal leonés, se supone que en representación de la Fiscalía General del Estado en encuentros, que tuvieron lugar los días 3 y 10 de abril.

El fiscal leonés, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Madrid, era en aquella época teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y fue una figura clave en las mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. De hecho, sonó para sustituir al fiscal general cuando fue imputado, pero finalmente no logró su objetivo.

El leonés estuvo investigado como una de las personas que supuestamente filtró los datos del expediente abierto contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El informe de la UCO atribuye a Leire Diez un papel muy activo en las reuniones entre la Fiscalía General del Estado y emisarios del Partido Socialista.

Una solicitud dirigida al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, revela la importancia que los propios fiscales del caso conceden a la posibilidad de reconstruir con precisión los contactos mantenidos por algunos de los principales protagonistas de la investigación. El movimiento resulta significativo por una razón esencial, es la propia Fiscalía Anticorrupción la que reclama información a otra estructura del Ministerio Público para esclarecer hechos que podrían resultar relevantes para el procedimiento.

Especialmente llamativos resultan algunos mensajes incorporados al sumario. En ellos, Leire Díez comunica a distintos interlocutores que serían recibidos por responsables de la Fiscalía General o que recibirían llamadas procedentes de esta institución. El leonés Diego Villafañe es uno de ellos.

Los investigadores consideran que estos intercambios podrían ayudar a esclarecer el grado de interlocución existente entre la trama "de las cloacas del PSOE" y determinados ámbitos institucionales. La cuestión central no es únicamente si hubo reuniones, sino cuál fue su contenido, quiénes participaron en ellas y si guardaban relación con los objetivos que la investigación atribuye a la organización.