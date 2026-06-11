Incautada una tonelada de ropa falsificada en el mercadillo de Astorga en la operación Bastión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga en operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía local de esta misma localidad, han desplegado en el mercadillo de Astorga un operativo previamente planificado que ha culminado con la detención de cinco personas, como presuntas responsables de la comisión de un delito contra la propiedad industrial y otros relativos al contrabando, interviniendo en cuatro puestos de venta de prendas de ropa falsificadas.

En el ámbito de las investigaciones de los Delitos contra la Propiedad industrial y el Contrabando, se vienen realizando desde meses atrás diversas inspecciones y controles en diferentes puestos textiles que se montaban en el mercado, y en ocasiones operaban en otras localidades cercanas a la localidad de Astorga. Diversas denuncias y vigilancias previas a la actuación sirvieron para acreditar la venta de prendas falsificadas en varios puestos del mercadillo.

Se levantaron actas y se identificó a los vendedores que regentaban los diversos puestos, en los que se ofertaban prendas de vestir, tales como sudaderas, pantalones o camisetas, entre otros artículos.

Todo el operativo de la operación “BASTIÓN” ha seguido el protocolo y las directrices que establece el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria al objeto de poder verificar fehacientemente si la actividad que se estaba realizando consistía en la comercialización de productos falsificados.

Cinco detenidos y una tonelada de productos falsificados intervenidos

A primera hora de la mañana del martes día 9 de junio y de forma coordinada se ha desarrollado la última fase de la operación Bastión en un despliegue en el que han participado agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Local. Además de los efectos intervenidos se han incautado cuatro furgonetas en las que trasportaban los efectos.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias de Policía Nacional donde una vez oídos en declaración han sido puestos en libertad y emplazados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados a tal efecto.

Las diligencias una vez finalizadas han sido remitidas al Tribunal de Instancia sección de instrucción de Astorga.