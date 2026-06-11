Una furgoneta se lleva por delante un carrito con un bebé de un año en León

Una furgoneta ha arrollado este mediodía a un bebé de un año que viajaba a bordo de un carrito, conducido por una persona que también ha resultado atropellada.

A las 12.00 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso del atropello de una furgoneta a un peatón y carrito de niño en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, a la altura el número 6, en León capital.

Emergencias trasladó aviso a Policía Nacional de León, a Policía Local y a Emergencias sanitarias Sacyl, que envía recursos para atender al bebé de un año, que presentaba heridas.