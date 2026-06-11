Sacan a licitación por 16,3 M€ las obras del Instituto de Villaquilambre

El futuro Instituto de Educación Secundaria (IES) de Villaquilambre ya es, de forma oficial, una realidad en marcha. El Diario Oficial de la UE ha publicado el anuncio de licitación de las obras por 16.356.142,08 euros (impuestos incluidos). Con las reglas del juego ya sobre la mesa, las empresas constructoras disponen hasta el próximo 6 de julio a las 19.00 horas para registrar sus propuestas económicas y técnicas.

Este anuncio supone el mayor logro social y político del municipio en las últimas décadas. Tras casi 26 años de promesas incumplidas, retrasos burocráticos y un sinfín de manifestaciones de las plataformas vecinales y educativas, Villaquilambre dejará de ser el único municipio de su tamaño en España sin un centro de secundaria público propio, lo que obliga hasta ahora a cientos de alumnos a desplazarse diariamente a la capital leonesa.

El futuro complejo se levantará en el Camino de los Mancebos, en una parcela urbanizada por el Ayuntamiento (con más de 1 M€ para soterrar líneas eléctricas). Abrirá sus puertas el curso 2029-2030 con 22 unidades para 690 escolares en un inmueble de 7.285,51 metros cuadrados.

El proyecto arquitectónico contempla un moderno e innovador edificio con un diseño que destaca por su funcionalidad geométrica, articulado en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, una disposición que generará un gran ágora o plaza interior protegida para el disfrute de los alumnos.

La distribución interna se ha diseñado minuciosamente para optimizar la organización y el control del centro. El Bloque Sur (el edificio de mayor altura) albergará los espacios destinados a Bachillerato. Se ha ubicado en la zona más cercana al acceso principal debido a la mayor flexibilidad e independencia horaria que tienen estos estudiantes. Sus aulas se repartirán entre la primera y la segunda planta.

El Bloque Norte estará dedicado en exclusiva a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y repartirá sus aulas entre la planta baja y la primera planta. Aunque se sitúa en la zona más alejada del acceso principal, se ha diseñado de forma colindante a los departamentos del profesorado para garantizar un mayor seguimiento y control de los alumnos de menor edad.

Además de las aulas polivalentes, el centro estará completamente equipado con espacios específicos de vanguardia que incluyen biblioteca, gimnasio, laboratorios de ciencias, aulas de tecnología, informática, plástica, idiomas, salas de música y audiovisual, así como una zona reservada para la gestión directiva y el tejido asociativo de las AMPAS y los propios alumnos.

Con la apertura del plazo de presentación de ofertas, Villaquilambre inicia la cuenta atrás definitiva para ver levantado el centro que reescribirá el futuro educativo del municipio.