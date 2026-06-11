¿Cómo se destruye un Maserati de 380.000 euros en segundos? Un joven lo consiguió en León

No debe de ser difícil estrellar un Maserati de 380.000 € en un momento duro. De hecho, en la tarde del miércoles ocurrió en León. Un joven de poco más de 20 años que conducía el deportivo para realizar una prueba, circulaba por la zona de la calle Río Camba, en el barrio de Eras de Renueva donde repentinamente perdió el control del vehículo y lo estrelló contra la vivienda de un conocido empresario de la capital.

Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas y el conductor salió prácticamente ileso del coche, que quedó destrozado y con daños de notable cuantía.

La zona en la que se produjo el siniestro es escenario habitual los fines de semana de carreras nocturnas, pruebas de vehículos, competiciones entre adolescentes y desvaríos diversos que cualquier día terminarán provocando un serio disgusto, ante la falta de control policial y bajo la excusa de que no hay efectivos suficientes para estar en todas partes, a pesar de que este tipo de incidentes se repiten con especial frecuencia en esta zona de la capital.

El protagonista de la historia está vinculado al sector del automóvil, y aunque las versiones que han trascendido al respecto son contradictorias, estaba realizando una prueba con el deportivo para comprobar sus prestaciones. Sostiene que circulaba a escasa velocidad y que de repente pilló un bache que le hizo perder el control del volante y acabar empotrado en la fachada del chalé.

La Policía Local acudió al lugar de los hechos y elaboró el correspondiente atestado. El mismo que tendrán que repetir cualquier noche de estas, porque los viernes y los sábados, especialmente, los frenazos, los aceleras y los derrapes son una norma constante entorno de la misma calle, donde se produjo el hecho del miércoles y que tiene la común circunstancia de que apenas un par de calles más atrás se remolinan en determinados momentos del día personajes muy conocidos en el ámbito policial

Entre tanto, de momento y a la espera de que ocurra alguna desgracia, da la impresión subjetiva de que los controles policiales brillan por su ausencia. Al menos es la queja que esgrimen los vecinos y que algunas asociaciones vecinales como Reino de León y Ärea 18 han hecho llegar ya al Ayuntamiento, buscando una solución. Que de momento no se ha encontrado.