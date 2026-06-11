Una avería en la señalización retrasa los trenes entre León y Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trenes que circulan entre León y Oviedo registran retrasos cercanos a una hora este jueves por la tarde debido a una incidencia que afecta a la señalización de la vía. El problema se localiza en las inmediaciones de la Variante de Pajares.

Entre los trenes afectados figura el AVE que hace el trayecto desde la estación de Madrid Chamartín a Gijón. El convoy circula con una demora de más de 53 minutos a su paso por Pola de Lena.