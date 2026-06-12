La Biblioteca de Trobajo del Camino, premio nacional de iniciativa lectora

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El proyecto Aventuras que nos unen, impulsado por la Biblioteca Pública de Trobajo del Camino, ha logrado el tercer premio en la categoría de Bibliotecas en la quinta edición de los Premios Leoleo-Juntos por la Lectura 2026, que organiza la editorial internacional Bayard Educación.

Este galardón de ámbito nacional distingue a las iniciativas más creativas y comprometidas con la promoción del hábito lector en entornos educativos y familiares, como la de Ana María Da Silva y Ramón Ignacio Sánchez, que proponen despertar el gusto por los libros desde la infancia mediante actividades lúdicas y colaborativas que involucren de forma activa a las familias. El jurado ha valorado la originalidad de su programa de animación, que transforma la lectura en una experiencia compartida y viva con dinámicas como el «Tres en raya literario» tematizado para Halloween,

los juegos de mímica de libros, las sesiones de cuentacuentos y los encuentros directos con autores.

Uno de los pilares más destacados del proyecto son sus «Encuentros Intergeneracionales", un espacio de cohesión social que reúne a los escolares de primaria del CEIP Trepalio con las personas mayores de Caser Residencial León.

Bajo iniciativas como «Fábula va, fábula viene", los residentes de la tercera edad y los niños participan conjuntamente en la narración y teatralización de relatos tradicionales y textos de autoría propia. Asimismo, los participantes, de distintas generaciones se dan cita cada 21 de marzo para celebrar el Día Mundial de la Poesía mediante talleres conjuntos que potencian la expresión emocional, el ritmo y el disfrute de la palabra escrita.

La biblioteca también ha sabido adaptarse a los nuevos lenguajes juveniles mediante la actividad «Influencers Literarios", en la que los participantes trabajan en equipo para crear reseñas de libros, diseñar logotipos promocionales y generar contenidos audiovisuales destinados a ser difundidos en redes sociales. De este modo, se logra desvincular la lectura de la obligatoriedad académica, transformándola en una herramienta de placer, creatividad y libre expresión.

Estas dinámicas no solo consolidan el hábito lector en el municipio, sino que generan un impacto multidisciplinar, reforzando el trabajo en equipo, la expresión oral y escrita, y la autoestima de los menores implicados. Al comprobar los resultados positivos de sus propias creaciones y exposiciones, muchos niños y niñas superan la timidez inicial y se sienten más seguros.