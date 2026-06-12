CyL, Asturias y Galicia se unen para tumbar el peaje de la AP-66 en la UE

Nuevo frente institucional y empresarial para acabar con una de las mayores losas económicas de León: el peaje de la autopista León-Asturias (AP-66). En un encuentro de trabajo celebrado ayer en Santiago de Compostela, la Junta de CyL y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) sellaron una alianza estratégica con los gobiernos y las patronales de Asturias y Galicia para intensificar la presión ante las instituciones europeas para lograr eliminar los peajes en la AP-66 y la AP-9.

Esta cumbre da continuidad al pacto del Corredor Atlántico suscrito en 2023 y consolida un bloque del noroeste peninsular que exige el fin de unas barreras de pago que «limitan la competitividad y penalizan la movilidad» de los leoneses. Como resultado de la reunión, los participantes firmaron una declaración institucional para exigir a la Comisión Europea que culmine de forma urgente el procedimiento de infracción INFR(2021)4052. Este proceso europeo se abrió tras detectarse que las prórrogas de las concesiones de las autopistas asturleonesa y del Atlántico podrían haber vulnerado el Derecho de la UE por haberse realizado sin licitación pública.

Los tres gobiernos autonómicos acordaron trasladar formalmente a Bruselas la exigencia de resolver el caso y, si fuera necesario, elevarlo al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento contra el Reino de España.

El encuentro también sirvió para denunciar de forma conjunta la falta de transparencia del Gobierno central. Tanto CyL como Asturias y Galicia solicitaron el pasado mes de octubre el acceso al expediente y al dictamen motivado de la Comisión Europea (emitido en julio de 2025, donde se cuestionaba la legalidad de la prórroga de la autopista AP-66).

Pero el Ejecutivo central mantiene bloqueada esa documentación e impide que las comunidades conozcan los términos de la respuesta enviada a Bruselas. La secretaria general de la Consejería de Movilidad, Natalia Flórez, asegura que «la continuidad de los peajes en la AP-66 genera una situación de agravio económico para los ciudadanos y empresas del noroeste peninsular, especialmente si se compara con otras infraestructuras estatales que ya han sido liberadas».

Mientras se dirime la batalla en Europa, y ante la falta de una respuesta estatal para liberar la autopista que une León y Asturias, la Junta reafirmó su compromiso de mitigar este impacto económico con bonificaciones de un mínimo del 60% para usuarios recurrentes en las autopistas de CyL, una medida que beneficiará a los usuarios leoneses tanto en la AP-66 como en la AP-71 (León-Astorga).

La Junta exigió además que el Gobierno elabore un Plan Director del Corredor Atlántico con un cronograma e inversiones claras, ya que la fecha límite para la Red Básica apremia.

La Fele: «León no puede soportar más barreras a su desarrollo y competitividad»

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), junto con los Gobiernos de Asturias, CyL y Galicia, aprovecharon la cita de Santiago para analizar la situación de las principales infraestructuras viarias del corredor del noroeste y avanzar en una posición común en defensa de la competitividad, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para ciudadanos y empresas.

CyL, Asturias y Galicia comparten una misma realidad: «Importantes infraestructuras de alta capacidad sujetas a peajes que generan sobrecostes para las empresas, encarecen la movilidad de trabajadores y mercancías y restan competitividad a los territorios del noroeste respecto a otras zonas de España». Piden una estrategia coordinada con las administraciones, el Gobierno y los agentes implicados, «para avanzar hacia eliminar estas barreras y garantizar unas condiciones de movilidad equiparables a las de otros corredores estratégicos del país».

El presidente de la Fele, Juan María Vallejo, subrayó que «León no puede seguir soportando barreras que condicionan su desarrollo económico, su capacidad logística y su conexión natural con el resto del noroeste».

Recordó que la AP-66 es «la principal conexión de Asturias con la meseta» y para muchas empresas y su peaje representa «un coste estructural que se repite todos los días y que penaliza la competitividad del tejido productivo leonés».