La piscina cubierta de Palomera en León no estará como pronto hasta final de año

El plan inicial hablaba de final de verano de 2025. Para esa fecha tenía que estar lista la obra, justo antes de que se reanudasen los cursillos y los entrenamientos de los clubes de natación que, a diario, censan a cerca de 600 usuarios. Pero, ni llegó para esa temporada, ni alcanzará para esta próxima. Como pronto, de acuerdo con la última prórroga recién aprobada por el Ayuntamiento de León, la reapertura de las piscinas cubiertas de La Palomera se emplaza para finales de este año.

El pronóstico se ajusta al documento ratificado por la junta de gobierno del consistorio de la capital leonesa. En el informe se hace constar el beneplácito de la administración municipal para la «ampliación del plazo de ejecución de las obras de 5 meses, hasta el día 27 de octubre de 2026». Hasta entonces no cuentan con poder finiquitar los trabajos, a los que seguirán las tareas de preparación de las instalaciones que dejan la vuelta de los trabajadores y los usuarios de las piscinas cubiertas de La Palomera, con suerte, para diciembre.

Después de un primer retraso por la renuncia de la empresa adjudicataria, que obligó a sacar un segundo concurso con un presupuesto más elevado, la demora se justifica en «la aparición de deterioros ocultos e irreversibles en la cubierta del edificio por la fatiga del material, debido a la exposición del ambiente salino y los cloruros de la piscina». La explicación se acompaña en el informe del aviso de que, «una vez aplicada la baja ofertada por el contratista en esta licitación del 13,31%, el importe del presente modificado asciende a la cantidad de 3.698.957,91 € IVA incluido», por lo que no excede de la cuenta prevista.

El presupuesto cubre el encargo, cofinanciado por la UE con 2.937.074,17 euros, para renovar el edificio y mejorar su eficiencia energética. Como enseña, se ven ya los paneles fotovoltaicos de la cresta del tejado.