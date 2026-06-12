León entrega este sábado el título de Hijos Adoptivos a alumnos y profesores de la Academia Básica del Aire

Archivo - El Ayuntamiento de León entregará el título de Hijos Adoptivos a alumnos y profesores de la Academia Básca del Aire y del Espacio.Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

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El Ayuntamiento de León entregará este sábado el título de Hijos Adoptivos de la Ciudad de León al cuerpo docente y alumnado de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA), en un acto que se desarrollará a las 11.00 horas en la plaza de San Marcos.

En concreto, recibirán este título honorífico cuatro profesores, 23 sargentos alumnos de la XXXIV Promoción de Titulación Previa y 264 caballeros y damas alumnos de la XXXVI Promoción de la ABA.

El acto protocolario estará presidido por el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, y por el coronel director de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Óscar Ruiz González, quien también recibirá el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de León.

Tras la entrega de los títulos a profesores y alumnos el acto continuará con el Homenaje a los Caídos y el sobrevuelo de un T-19 de la Base Aérea de Matacán, además de un desfile con las fuerzas presentes en la plaza de San Marcos. En este acto también participará a Unidad de Música de la ABA, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León del pasado 29 de mayo ratificó los acuerdos plenarios del 3 de noviembre de 2000 y 7 de junio de 2002 que establecen que las damas y caballeros que cada año ingresen en la Academia Básica del Aire y del Espacio sean reconocidos como Hijos Adoptivos de la Ciudad de León.

Según recoge el acuerdo del citado Pleno de 2000, la Academia Básica de Aire y, en especial, los alumnos que cada año han pasado por ella han llevado el nombre de la ciudad de León por toda España.

Por ello, y coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la Escuela de Especialistas del Aire, se determinó conceder la Medalla de Oro a la Academia Básica del Aire y la concesión del título de Hijos Adoptivos a los alumnos. En el pleno del 19 de mayo de 2018 se hizo extensivo este honor a los profesores del centro.