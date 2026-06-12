La campaña de la Renta desata una oleada de mensajes fraudulentos sin precedentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Española de Consumidores está recibiendo centenares de alertas en las últimas semanas sobre una sofisticada campaña de fraude que aprovecha la temporada de declaración de impuestos. Los ciudadanos españoles se encuentran en el punto de mira de estafadores que han elegido el momento de mayor vulnerabilidad: cuando esperan noticias sobre devoluciones o comprobaciones fiscales.

El canal de comunicación consultas@consumoenpositivo.es registra un volumen sin precedentes de consultas relacionadas con correos electrónicos y mensajes SMS que aparentemente proceden del organismo tributario. La magnitud del problema sugiere que millones de personas podrían haber recibido estos intentos de phishing durante las últimas jornadas.

La estrategia de los delincuentes resulta especialmente efectiva porque coincide con el periodo en que los contribuyentes están pendientes de resolver sus obligaciones fiscales. Esta sincronización temporal aumenta significativamente las posibilidades de que las víctimas potenciales bajen la guardia y faciliten información sensible.

Anatomía de una estafa perfectamente cronometrada

Los estafadores han suplantado la identidad oficial del organismo recaudador con un único objetivo: obtener credenciales bancarias que les permitan acceder a las cuentas de los ciudadanos. La sofisticación de estos mensajes fraudulentos ha alcanzado niveles preocupantes, imitando con precisión los formatos y el lenguaje administrativo habitual.

Según explican desde la organización de consumidores, el fraude masivo ha podido alcanzar proporciones que afectan a una parte significativa de la población española. La Red de Alerta de la asociación ha registrado comunicaciones procedentes de todas las comunidades autónomas, lo que confirma el alcance nacional de esta operación delictiva.

Los mensajes fraudulentos presentan diferentes variantes: algunos prometen devoluciones de impuestos pendientes de cobro, otros advierten sobre supuestas irregularidades que requieren comprobación inmediata, y un tercer grupo amenaza con sanciones económicas si no se actualizan determinados datos personales.

Cómo distinguir la comunicación oficial del engaño

La Agencia Tributaria nunca iniciará contacto unilateral con los contribuyentes sin que estos hayan solicitado previamente su borrador o presentado una declaración. Este principio básico de funcionamiento administrativo es la primera línea de defensa contra estos intentos de estafa.

El procedimiento legítimo establece que únicamente se procede a devoluciones cuando el ciudadano ha accedido a la web oficial de Hacienda mediante certificado digital u otro sistema de identificación electrónica homologado. Cualquier comunicación que llegue por canales no solicitados debe considerarse sospechosa de entrada.

En caso de haber presentado efectivamente la declaración, la verificación debe realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica oficial, introduciendo manualmente la dirección en el navegador. Nunca debe accederse mediante enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Protocolo de actuación ante mensajes sospechosos

La primera recomendación consiste en ignorar completamente cualquier comunicación no solicitada que mencione devoluciones, comprobaciones o sanciones tributarias. El simple hecho de no interactuar con estos mensajes ya reduce significativamente el riesgo de convertirse en víctima.

La presentación inmediata de denuncia resulta fundamental no solo para iniciar la persecución de los responsables, sino también para alimentar los sistemas de alerta temprana que protegen al resto de la población. Cada denuncia contribuye a mapear la extensión del fraude y permite a las autoridades desarrollar estrategias de respuesta más efectivas.

Para quienes ya hayan facilitado información sensible, modificar las contraseñas de banca online constituye una medida urgente e ineludible. En casos donde se hayan proporcionado datos de tarjetas bancarias, el bloqueo inmediato de las mismas puede evitar cargos fraudulentos y usos no autorizados.

Medidas preventivas en el entorno digital

La actualización constante de sistemas antivirus tanto en ordenadores como en dispositivos móviles proporciona una capa adicional de protección. Estos programas pueden identificar sitios web fraudulentos y bloquear descargas maliciosas que acompañan frecuentemente a este tipo de campañas.

Más allá de las herramientas tecnológicas, el sentido común sigue siendo la mejor defensa contra el phishing. Desconfiar de urgencias artificiales, ofertas demasiado ventajosas o amenazas desproporcionadas ayuda a identificar patrones característicos de los intentos de estafa.

La educación digital de la ciudadanía española debe convertirse en prioridad institucional. Conocer los procedimientos reales de comunicación de organismos públicos permite detectar inmediatamente las irregularidades en mensajes fraudulentos que, de otro modo, podrían parecer legítimos a primera vista.