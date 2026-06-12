La Guardia Civil de León recupera 7.500 euros estafados mediante una técnica de "smishing"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León ha logrado recuperar 7.500 euros que habían sido sustraídos mediante una estafa digital conocida como smishing. Todo comenzó cuando la víctima recibió un mensaje de texto a su teléfono móvil que suplantaba la identidad de su entidad bancaria. El SMS alertaba de un supuesto acceso no autorizado a su cuenta personal, generando una situación de alarma y urgencia en el usuario.

Al caer en el engaño, la persona afectada procedió a llamar al número de teléfono que aparecía en el propio mensaje fraudulento. Durante la conversación, los ciberdelincuentes, haciéndose pasar por empleados del banco, convencieron a la víctima para que facilitara sus credenciales y claves de acceso. Con esta información en su poder, los estafadores ejecutaron rápidamente varias transferencias bancarias por un valor total de 7.500 euros.

Tras la denuncia interpuesta, el Equipo de la Guardia Civil de León puso en marcha la denominada investigación CANITZ. Gracias a las diligencias practicadas, los agentes lograron identificar a los responsables del fraude y localizar la cuenta bancaria donde se había transferido el dinero ilícitamente. Esta actuación fue determinante para iniciar el proceso de recuperación de los fondos, logrando reintegrar la cantidad estafada a su legítimo propietario.

Ante este tipo de incidentes, las autoridades recuerdan a la ciudadanía que las entidades bancarias nunca solicitan por teléfono o mediante SMS las claves de acceso, contraseñas o códigos de verificación. Es fundamental desconfiar de cualquier mensaje que genere una sensación de urgencia o miedo y verificar siempre la información a través de los canales oficiales o acudiendo físicamente a la sucursal bancaria ante cualquier duda.