El verano acrecienta la falta de personal para atender la demanda de la hostelería

Ni con cualificación, ni sin ella. La hostelería de León se asoma al verano, la época con más movimiento junto a la Semana Santa, con más demanda de empleo que manos para atenderlo. No llega, como insisten desde la asociación provincial de hostelería y turismo, para poder atender una temporada en la que, junto a los establecimientos de todo el año, se incrementa la afluencia en los bares y restaurantes en los pueblos, se abren las barras ligadas a las piscinas por toda la provincia y crecen los negocios ligados al tirón estival. Todo sumado hace que este puntal del sector servicios genere una burbuja veraniega que tensiona aún más el mercado de trabajo, como admiten los protagonistas.

La necesidad incentiva experiencias como la organizada por el Ecyl este pasado lunes para facilitar «entrevistas de trabajo exprés», en las que reunir a los potenciales trabajadores con los hosteleros. La iniciativa citó a 1.012 demandantes de empleo y 14 empresas de hostelería que ofrecían 44 ofertas para ocupar puestos de camarero y ayudante de cocina, sobre todo. Aún no se haya cerrado la cifra de éxito, como apuntan desde el sector, que lamenta que no todos los que habían recibido la citación pasaron por la ronda de encuentros, dado que algunos cumplieron con el requisito de la firma para no ser penalizados y luego se fueron.

Aunque, como insisten desde la asociación provincial, la cifra de demanda supera con mucho esas 44 plazas de las entrevistas exprés. Muchos más negocios esperan encontrar estos días personal, como reseña la gerente del colectivo, Paula Álvarez, quien incide en que para poder ayudar a los empresarios cuentan con «una bolsa de empleo» con los currículums tanto de los candidatos de esta última experiencia como de anteriores.

Pese a estos auxilios, los carteles de «se busca camarero» y «se necesita ayudante de cocina» se suceden en las puertas de los establecimientos de hostelería. Aunque «cuesta que llegue gente», como señala Martín Méndez, uno de los hosteleros con más experiencia del casco histórico. El dueño del bar El Altar, en la calle Plegaria, y de Altar Suites, insiste en que han llegado a un punto en el que se les complica hallar «gente sin cualificación para formarla». «Más todavía en verano», recalca el hostelero leonés, a la pueryta de una temporada en la que el turismo llena las calles de la ciudad antigua.

Méndez defiende que «el oficio de camarero es bueno comparado con otros» y avisa de que «han mejorado mucho las condiciones con respecto a hace tiempo». «No son 10 y 12 horas de jornada con un solo día de descanso a la semana, como se pedía antes en muchos sitios, sino que tenemos buenos contratos, con cuarenta horas, sueldos de acuerdo a lo que marca el convenio, que está cerca de los 1.350 euros para un ayudante de camarero, e incluso por encima de estas cifras en muchos casos», reseña el hostelero leonés. No se explica el empresario «a qué es debido» esta falta de mano de obra, pero apostilla que se notó «un cambio en el sector a partir de la pandemia».

Ni por la mitad quieren el bar municipal del Hispánico Van tres veces que queda desierto el concurso. No encuentra el Ayuntamiento de León quién se haga cargo de la explotación del bar del estadio Hispánico. El consistorio pedía hace un año un canon mínimo de 3.600 euros sin IVA al año, con cuatro anualidades: dos iniciales y otras dos por acuerdo de las partes, que sumaban 14.400 euros en total. En la última ocasión lo rebajó a 7.933,88 euros por el mismo tiempo. Pero tampoco ha conseguido nadie que se haga cargo de este servicio.