Óscar Ruiz, coronel de la Academia Básica del Aire: "Soy de Burgos, pero ya puedo decir con orgullo que soy leonés"

Que la Academia Básica del Aire tiene una Unidad de Música de prestigio y postín, no es nuevo. Que a sus acordes, los caballeros y damas de la ABA dejaron una versión sin igual del Himno a León cantada a pleno pulmón, también. O del Himno del Ejército del Aire y del Espacio. O de 'La muerte no es el final'. Benditas cuerdas vocales y aprovechadas horas de ensayo.

Fue en el acto de nombramiento de 'Hijos adoptivos de León' para 264 damas y caballeros, 23 sargentos alumnos y cuatro profesores, celebrado esta mañana. En su nombre, el coronel director, Óscar Ruiz, significó el agradecimiento: "Soy de Burgos. A partir de hoy, y con el mismo orgullo, pero con mucha más responsabilidad, podré decir también, soy de León. Porque ser hijo adoptivo de León no es únicamente recibir un reconocimiento, es asumir un compromiso".

Una parada militar completó el acto de entrega de los nombramientos a los elegidos: "Nacer en un lugar es una circunstancia que la vida nos concede. Ser nombrado hijo de adoptivo es, en cambio, un acto voluntario", dijo el coronel.

"Son más de cien años de convivencia, de afectos compartidos, de servicio y de crecimiento conjunto que han tejido unos lazos que van mucho más allá de la mera proximidad geográfica. Generaciones de aviadores han llegado a León para formarse. Muchos han partido hacia distintos destinos, pero todos han conservado en su memoria y en su corazón una parte de esta ciudad que nos acogió como propios", reseñó.

"Debemos asumir con ilusión el compromiso de actuar como embajadores de esta ciudad, allí donde la vida nos lleve, de hablar de León con admiración y afecto, de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a engrandecerla y mejorarla, haciendo nuestro el espíritu que tan bellamente recoge el himno de León cuando nos invita a trabajar por el progreso y la prosperidad de esta tierra", justificó el responsable de la ABA.

El alcalde de León, José Antonio Diez, saludó la llegada de los nuevos ciudadanos: "Creo que siempre se sentirán ustedes orgullosos de ser oficialmente desde hoy leoneses de pleno derecho. Nosotros nos sentimos ahora más que nunca orgullosos de este ejército español que tanto ha cambiado y también ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias que ha tenido que afrontar. Lleven en sus misiones, en sus despachos, el recuerdo de León, el legado del reino que gestó esta tierra y la democracia y tomen lecciones de él".

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción

Ángelopez Nombramiento de 'Hijos Predilectos de León' a casi tres centenares de caballeros, damas, profesores y mandos de la última promoción