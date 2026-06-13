Un motorista resulta herido tras un accidente con fuga en el centro de León

Momento en el la policía y la ambulancia llegan al lugar del accidente.DL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido a última hora de esta tarde tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de San Francisco, en la capital leonesa.

Según las primeras informaciones, un turismo ha colisionado con la motocicleta, provocando la caída de su conductor sobre la calzada. Tras el impacto, el vehículo implicado ha abandonado el lugar de los hechos sin detenerse, huyendo por la avenida Independencia en dirección a la plaza de Santo Domingo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Emergencias Sanitarias, que ha atendido al motorista y posteriormente lo ha trasladado al hospital. A falta de una valoración médica más exhaustiva, su estado no parece revestir gravedad.

La Policía Local ha iniciado una investigación para tratar de localizar al conductor fugado y está recabando información entre los viandantes y posibles testigos con el fin de obtener algún dato del vehículo que facilite su identificación.