En León, el Cuerpo es de Cristo y el alma de los niños

La corporación municipal del Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, asiste a la eucaristía y a la procesión con motivo de la celebración del Corpus Christi.Carlos S. Campillo

Publicado por Miguel Ángel Zamora Creado: Actualizado:

La cofradía más importante de León no sale en las procesiones de Semana Santa. Los niños de Primera Comunión de la capital componen el conjunto más emotivo de cuantos salen en nombre del señor y este Corpus Christi, modificado en aras de la visita del Papa a España, no ha sido una excepción esta mañana.

De la magnitud del evento, dio cuenta la longitud del recorrido. No había comenzado el cortejo a moverse desde la Catedral cuando la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que abría cortejo con su particular atuendo, ya estaba en el Arco de la Cárcel.

Compusieron el grueso de la procesión las 16 cofradías y hermandades de la Semana Santa de León. Serpenteando entre las calles por la de las obras en la zona centro. “Cantemos al amor de los amores, cantemos al señor “, entonaron. La pequeña cofradía del Salvador del Nido, Santo Tomàs de Canterbury, San Crispín y San Crispiniano, Nuestra Señora del Carmen, Piedad y Animas del Santo Malvar, Cristo de Afuera de San Martín fueron las más pintorescas.

También comparecieron la Virgen de la Alegría de Angustias y Soledad, Santísimo Sacramento de San Lorenzo, la Adoración Nocturna... todos delante del Santísimo, portado a ruedas y escoltado por las autoridades. Y decorado musicalmente por la Banda del Ayuntamiento.

En la catedral, la misa estacional especial “como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía” estuvo armonizada por la Capilla de Música Catedral de León y al finalizar dio paso a la procesión por las calles céntricas de la ciudad con la carroza del Santísimo y con el recorrido correspondiente a los años pares, que estuvo encabezada por la Cruz procesional de la Catedral y las Cruces parroquiales y ciriales.

Con esta popular fiesta del Corpus Christi, la Diócesis de León cerró hoy en el ciclo litúrgico de Pascua-Pentecostés, en la celebración del ‘Día de la Caridad’ desde el lema ‘Elige amar, elige comunidad’, que orientó la campaña especial de difusión promovida por Cáritas Diocesana.