Detenida una mujer por hostigamiento a la concejal de Bienestar Social de León

Una mujer ha sido detenida en las últimas horas como consecuencia del hostigamiento al que venía sometiendo desde hace algún tiempo a la concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López. La arrestada ya tenía una medida de alejamiento decretada, que había incumplido.

La Policía Local procedió a la detención de la sospechosa, aunque no ha trascendido detalle alguno de los términos en los que se llevó a cabo el incidente, que no es el primero de estas características que se produce.

La investigación ha revelado que la persona sobre la que se ha producido la actuación policial tiene algún desajuste mental, a pesar de lo cual se entiende que era necesario realizar la intervención policial para su puesta a disposición judicial.

No han trascendido las consecuencias que ha tenido la actuación, aunque fuentes consultadas por este periódico han señalado que la situación exigía tomar cartas en el asunto.