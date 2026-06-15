Guardias civiles de Tráfico critican la desigual implantación de los turnos en León

La implantación desigual de los turnos de trabajo en el Destacamento de Tráfico de León genera situaciones de desigualdad al estilo de la «España Vaciada», que en el caso de León se ejemplifican en varios supuestos. El más significativo es el de La Pola de Gordón, que ya dispone del sistema de programación por haberse adherido a León, mientras que Cistierna sigue sin ello.

La Jefatura de la Agrupación de Tráfico trasladó a las asociaciones profesionales su voluntad de realizar una apuesta decidida por la implantación progresiva del sistema a turnos y que actualmente existen quince unidades en espera para incorporarse al mismo.

Mientras los destacamentos de León y Pola de Gordón ya disfrutan del sistema de turnos mediante la creación de un núcleo operativo conjunto, otros destacamentos del mismo Subsector, como Cistierna, continúan excluidos «pese a encontrarse en una posición geográfica y operativa idónea para integrarse en dicho modelo y reforzar su capacidad de servicio».

La crítica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles encuentra un caso aún más evidente al analizar el caso de los destacamentos de Astorga y Ponferrada. Ambos suman cerca de medio centenar de efectivos, una cifra superior incluso a la de otros núcleos operativos ya incorporados al sistema de turnos. Además, sus demarcaciones son limítrofes y mantienen una coordinación operativa permanente. «Sin embargo, continúan fuera del sistema sin que exista una explicación objetiva conocida».

Durante los últimos meses, centenares de guardias civiles de toda España han presentado instancias solicitando la implantación de los turnos. «Las respuestas obtenidas han generado todavía más incertidumbre». Mientras desde algunos ámbitos se afirma que estas decisiones dependen de la Agrupación, las resoluciones oficiales terminan trasladando la responsabilidad a los Sectores. El resultado final siempre es el mismo: los turnos no llegan.

La paradoja resulta especialmente llamativa porque el modelo de turno más demandado por los motoristas, el sistemam de tres mañanas, dos tardes, una noche y cuatro días libres es precisamente el que la propia Agrupación utiliza para promocionar la especialidad entre los futuros especialistas de Tráfico como una de las principales mejoras en conciliación y calidad de vida. Sin embargo, muchos de esos mismos guardias, cuando llegan destinados a sus unidades, descubren que la realidad es completamente distinta.

La discriminación «resulta aún más evidente al analizar el caso de los destacamentos de Astorga y Ponferrada». Ambos suman cerca de medio centenar de efectivos, una cifra superior incluso a la de otros núcleos operativos ya incorporados al sistema de turnos. Además, sus demarcaciones son limítrofes y mantienen una coordinación operativa permanente. «Sin embargo, continúan fuera del sistema sin que exista una explicación objetiva conocida».

«Los guardias civiles destinados en la montaña leonesa, en comarcas que llevan años sufriendo la pérdida de población, servicios y oportunidades, no pueden convertirse también en los últimos de la fila cuando se trata de acceder a medidas que la propia Agrupación presenta como el futuro de la especialidad», se queja la asociación.

«Mientras todas las administraciones públicas afirman apostar por fijar población y mantener servicios públicos en el medio rural, la realidad es que muchos agentes destinados en pequeñas localidades siguen viendo cómo se les niegan medidas de conciliación y estabilidad».