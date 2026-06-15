La Guardia Civil auxilia y rescata a una mujer lesionada en los Cañones del Górgora en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a una mujer que resultó lesionada mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona de los Cañones del Górgora, en el término municipal de Villagatón (León).

Tras recibirse el aviso de emergencia, se activó un dispositivo de rescate en el que participaron efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Bembibre. Una vez localizada la senderista, los intervinientes comprobaron que presentaba una lesión que le impedía continuar la marcha por sus propios medios, encontrándose a su vez mareada.

Aunque la orografía del terreno presenta zonas escarpadas y pasos de cierta dificultad, la patrulla pudo acceder hasta el grupo de cinco personas que realizaban la ruta, entre ellos la lesionada, en vehículo todo terreno, gracias a las coordenadas facilitadas por los alertantes, los cuales fueron localizados en una pista forestal, en un paraje aislado, procediendo a evacuar primeramente a la mujer accidentada hasta la localidad de Montealegre donde esperaba una ambulancia para su evacuación al Hospital del Bierzo.

Posteriormente, fueron auxiliadas y trasladadas en el vehículo oficial también hasta Montealegre, sus otros 4 compañeros ilesos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las actividades en el medio natural, consultar las condiciones meteorológicas, portar equipamiento adecuado y comunicar previamente el itinerario previsto, especialmente en rutas de montaña o zonas de difícil acceso.