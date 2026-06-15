Herido un motorista en la carretera de Caboalles

El accidente ocurrió en la carretera de Caboalles.María Fuentes

Un motorista ha resultado herido a causa de un accidente de tráfico en la carretera de Caboalles.

El Servicio de Emergencias 112 fue informado a las 11.20 horas de una caída de moto en la carretera de Caboalles, en San Andrés del Rabanedo.

Se solicitaba asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 65 años, el motorista, que se queja de la rodilla.

El 112 trasladó aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, a Policía Nacional y a Sacyl.