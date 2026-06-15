Diario de León

Herido un motorista en la carretera de Caboalles

Sufre un fuerte impacto en la rodilla

El accidente ocurrió en la carretera de Caboalles.

El accidente ocurrió en la carretera de Caboalles.María Fuentes

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Un motorista ha resultado herido a causa de un accidente de tráfico en la carretera de Caboalles.

El Servicio de Emergencias 112 fue informado a las 11.20 horas de una caída de moto en la carretera de Caboalles, en San Andrés del Rabanedo.

Se solicitaba asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 65 años, el motorista, que se queja de la rodilla. 

El 112 trasladó aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, a Policía Nacional y a Sacyl.

tracking