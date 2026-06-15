Los 1.682 pueblos donde llegarán los corredores de autobús que no se revisaban desde hace 40 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo en la transformación del transporte público por carretera en España. La publicación de los anteproyectos de 31 nuevos corredores de autobús marca el inicio de una revolución en la movilidad interurbana que afectará a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional.

La iniciativa responde al compromiso adquirido en la Ley de Movilidad Sostenible y supone la actualización más importante del sistema concesional de transporte por carretera desde su creación en los años 40. El proceso de información pública, que durará 30 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, permitirá a ciudadanos y entidades realizar aportaciones para mejorar el proyecto.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha subrayado que el objetivo es conocer opiniones para perfeccionar este mapa concesional. Según sus declaraciones, el transporte público por autobús es "el que mejor vertebra nuestro país porque llega a todos los rincones", garantizando que se respetan y mantienen todas las paradas y frecuencias actuales.

Alcance territorial del nuevo mapa concesional

El proyecto contempla un total de 34 corredores que conectarán 1.682 municipios españoles a través de 600 rutas diferentes. La red sumará 190.424 kilómetros de recorrido y contará con 2.294 paradas estratégicamente distribuidas por todo el territorio nacional.

Entre los 31 corredores que ahora se someten a información pública destacan conexiones estratégicas como Asturias-Madrid-León, Madrid-Toledo-Badajoz, Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona, o Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona. Estas rutas se suman a los tres corredores ya aprobados en Consejo de Ministros: Castro-Urdiales-Bilbao, Madrid-Zaragoza-Cataluña, y Madrid-Valencia.

La dimensión del proyecto es considerable. Las previsiones apuntan a que se realizarán 764.804 expediciones anuales que transportarán a aproximadamente 31 millones de viajeros. Esta cifra demuestra la importancia capital del autobús como modo de transporte colectivo preferido por los españoles.

Reducción significativa de tarifas para los usuarios

Uno de los aspectos más atractivos del nuevo mapa concesional es la reducción media del 22% en las tarifas que pagarán los usuarios. La tarifa media se situará en 0,06715 euros por viajero y kilómetro, lo que representa un ahorro significativo para quienes utilizan regularmente estos servicios.

Esta bajada generalizada de precios será posible gracias a la optimización de los servicios actuales mediante la agrupación de contratos, siguiendo criterios geográficos y de complementariedad entre itinerarios. El nuevo diseño permitirá agilizar la licitación y formalización de los contratos, que tendrán una duración de entre 7 y 10 años.

El Ministerio ha realizado un análisis de viabilidad exhaustivo para modelizar los futuros corredores. Como resultado, 10 de ellos requerirán compensación económica por parte del Estado para garantizar la continuidad del servicio. El importe total de estas compensaciones asciende a 8,6 millones de euros anuales, demostrando el compromiso gubernamental con el transporte colectivo sostenible.

Modernización tecnológica y sostenibilidad ambiental

El Ministerio está desarrollando un diseño homogéneo para los autobuses estatales que incluirá colores y logotipos identificativos. Con la adjudicación de los primeros corredores, los viajeros podrán ver circular los primeros vehículos con esta nueva imagen corporativa.

La renovación de flota priorizará vehículos con menor índice de emisiones contaminantes, adaptados a la tecnología disponible para largas distancias. Este compromiso ambiental se alinea con los objetivos europeos de reducción de emisiones y fomento de la movilidad sostenible en el transporte público.

Las empresas concesionarias deberán implementar sistemas de ayuda a la explotación (SAE) interoperables con el SAE central que desarrolla el Ministerio. Esta tecnología supondrá una mejora sustancial en la información al usuario, incluyendo datos en tiempo real sobre el paso de los autobuses por cada parada.

El SAE central, que estará operativo a finales de 2027, integrará los datos de todos los operadores adjudicatarios. La información estará disponible no solo en las plataformas oficiales del Ministerio, sino también en aplicaciones de movilidad de terceros, facilitando el acceso a los ciudadanos.

Proceso de aprobación y licitación

Tras el periodo de información pública, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las Comunidades Autónomas afectadas. Posteriormente, se estudiarán las alegaciones recibidas para incorporar las mejoras pertinentes a los anteproyectos.

Los 31 anteproyectos se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A continuación, se iniciarán los procedimientos de licitación de forma progresiva, con el objetivo de tener todos los corredores licitados en menos de dos años, según establece la Ley de Movilidad Sostenible.

Los procedimientos respetarán las condiciones legales vigentes y fomentarán la competencia leal entre empresas. Como novedad, la Ley de Movilidad Sostenible modificó los criterios de solvencia exigibles, permitiendo la suma de solvencias para incrementar el número de empresas que pueden participar en las licitaciones.

Objetivos estratégicos del nuevo modelo

El nuevo mapa concesional persigue múltiples objetivos que van más allá de la simple renovación de contratos. En primer lugar, busca la vertebración efectiva del territorio español, manteniendo la cobertura actual, potenciando la intermodalidad y mejorando las oportunidades de viaje de los ciudadanos.

La modernización del transporte es otro pilar fundamental. El sistema se adaptará a los cambios sociodemográficos actuales, a los nuevos patrones de movilidad y a los modelos emergentes de desplazamiento. Esta actualización era necesaria en un contexto donde el sistema concesional actual tiene su origen en los años 40 del siglo pasado.

La eficiencia operativa se mejorará mediante la potenciación de rutas directas entre las principales ciudades, el fomento de la intermodalidad con otros medios de transporte y una mayor ocupación de los vehículos. Además, la digitalización de los servicios mediante sistemas inteligentes mejorará tanto la gestión como la información proporcionada a los usuarios.

Transporte por autobús en España

España cuenta actualmente con más de 20 empresas operando en larga distancia, una cifra muy superior a la de otros países europeos. El autobús continúa consolidándose como el modo de transporte colectivo más elegido por los ciudadanos españoles, gracias a su capilaridad y precios asequibles.

Prácticamente no existe ningún núcleo de población con más de 50 habitantes que no sea atendido por al menos una línea interurbana de autobuses, ya sea estatal o autonómica. Esta cobertura universal ha demostrado ser eficaz para garantizar la conectividad y accesibilidad territorial a lo largo de décadas.

El Ministerio mantiene su compromiso con el diálogo constructivo con todas las administraciones y agentes sociales en el despliegue de las redes nacionales de transporte, en un momento de grandes inversiones en infraestructuras de movilidad colectiva que incluyen también corredores ferroviarios, extensión de la Alta Velocidad y planes de Cercanías metropolitanas.